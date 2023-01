Barbara De Santi, vi ricordate di lei al Trono Over? Oggi è irriconoscibile e anche Maria faticherebbe a riconoscerla

Uomini e Donne è uno dei programmi attualmente più longevi all’interno del palinsesto di Canale 5. Da quando poi ha fatto capolino il Trono Over che sovente ruba la scena a quello Classico, i telespettatori hanno dimostrato di divertirsi molto di più. E le storie, oltre che le varie frequentazioni, tra dame e cavalieri sono quasi sempre degne di nota.

Dopo l’abbandono da parte della meravigliosa Ida Platano che ha deciso di uscire di scena per vivere alla luce del sole il suo amore con Alessandro Vicinanza, la più longeva a livello di presenze è Gemma Galgani. Tuttavia nel cuore dei fan del noto dating show ci sono anche altre dame. alcune delle quali non fanno più parte del parterre da molto tempo. E tra di esse c’è certamente annoverare Barbara De Santi.

La donna da svariati anni ha lasciato lo studio, senza sostanzialmente nulla di fatto. Inoltre ha deciso di non lavorare nemmeno in altre trasmissioni ed è così uscita dal Piccolo Schermo, ma non dal cuore dei suoi estimatori che sono sempre molto numerosi. La maggior parte di loro si augura che lei decida presto di tornare alla Corte di Queen Mary.

Del resto a quanto pare, nonostante sia bellissima e dotata di un fascino magnetico, è ancora single, dunque potrebbe benissimo partecipare ancora alla trasmissione. Tanto più che ultimamente all’interno del Trono Over di ritorni ce ne sono stati davvero parecchi. Basti ricordare quelli di Riccardo Guarnieri e di Roberta Di Padua, dopo un lunghissimo periodo di latitanza.

Ora ha cambiato look

In ogni caso pare che Barbara non sia molto interessata a tornare in quel luogo che tanta fama le ha donato. Per carità, non rinnega nulla, questo no, tant’è che sul suo aggiornatissimo Profilo Ufficiale Instagram, trovano anche spazio ricordi legati a quell’esperienza che lei porterà sempre nel cuore.

Inoltre sempre qui possiamo ammirarla nella sua quotidianità sia tramite la visione di post che di storie. Oggi lei è molto cambiata. I suoi look preferiti sono sovente sportivi e meno sofisticati. Il make up? Meno vistoso e più sul genere nude, ma non si fa problemi anche a uscire di casa quasi del tutto struccata. I capelli li porta sempre lunghi ma per lo più lisci o appena arricciati. Sono più chiari e corti rispetto a come li portava ai tempi della sua esperienza a Uomini e Donne che è stata decisamente molto intensa.

Non è più interessata alla TV

Ha anche pubblicato un suo libro, dando così sfogo alla sua grande passione per la scrittura. Dal punto di vista professionale opera nel network marketing e si occupa di salute. E così usa anche i Social per pubblicizzare i prodotti che vende e che lei stessa usa, ottenendo ottimi risultati.

Non per nulla lei appare decisamente in ottima forma. Anche l’umore è alto e appare serena e appagata. Adora anche svolgere attività fisica e fare delle belle passeggiate, anche quando il clima non è dei migliori, armata di un bel ombrello. Ama poi trascorrere molto tempo con i suoi cari e fare qualche piccolo viaggio. Una vera coccola sia per il cuore che per l’anima!