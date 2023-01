Federica Pagliaroli, com’era prima di Che Dio Ci Aiuti: capelli lunghissimi e neri | Irriconoscibile

Per l’immensa gioia di una marea di telespettatori la settima e assai attesa edizione di Che Dio Ci Aiuti è tornata a farci compagnia il giovedì sera in prime time su Rai 1. Dopo il chiacchieratissimo addio di Elena Sofia Ricci alla nota serie, che per tanti anni ha rivestito il ruolo di Suor Angela, la grande protagonista sarà Azzurra.

Un personaggio decisamente molto simpatico e amato dal grande pubblico, intrepretato in maniera magistrale da Francesca Chillemi. Tante anche le new entry tra cui la bella e brava Federica Pagliaroli che ha fin da subito conquistato le suore del convento e non solo! E se lì la vediamo bionda con i capelli di media lunghezza, nella vita si è mostrata ben diversa…

La giovane, classe 1998, è decisamente molto attiva sui Social, in particolare su Instagram, dove ama sia condividere post che caricare storie. Foto e video sono ben presenti e riguardano perlopiù la sua vita professionale e artistica, che sta andando più che mai a gonfie vele, e pochissimo della sua vita privata della quale difatti non sappiamo praticamente nulla.

Ama moltissimo leggere e ha studiato seriamente recitazione e arte drammatica. Ha lavorato sia al Cinema che in Teatro e, dopo alcune apparizioni non da protagonista, ora ha l’assai ghiotta occasione di farsi apprezzare sempre più sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori grazie al bel personaggio che le è stato affidato all’interno di Che Dio Ci Aiuti.

Nella vita è molto diversa

Qui interpreta una ragazza dal passato difficile e discutibile ma dal cuore grande. Una che ama truccarsi e prendersi cura di se, oltre che mettere in mostra la sua eccellente fisicità con pantaloni aderenti e gonne corte, oltre che con microtop. Nella vita Federica è molto diversa e ama maggiormente look più eleganti e nel contempo casual. Se poi nella serie il make up è piuttosto vistoso, nella sua quotidianità è molto leggero per non dire in certi casi proprio assente.

I capelli, a telecamere spente, li porta sia legati in maniera chic, sia sciolti. Indossa talora un paio di occhiali dalla montatura vistosa e nera e tende, a livello di tinta, a portarli ” meno biondi”, ma piuttosto tendenti al castano che dovrebbe essere il suo colore naturale. Tuttavia ora appare sui Social una sua foto, per altro molto bella e intensa, dove è apparsa molto diversa!

Capelli lunghi scuri, la foto che sconvolge

La ragazza non guarda in camera. Ha lo sguardo serio e nessun sorriso riaffiora il suo splendido viso. Appare quasi del tutto priva di trucco ed è abbronzata. Indossa un costume rosso a fantasia e la cosa che colpisce maggiormente è il fatto che i suoi capelli siano decisamente molto lunghi e scuri, quasi neri.

Lei è al top anche così. Tuttavia, come lei ci ha prontamente specificato, si tratta di una fotografia datata estate 2020, quindi risalente a quasi 3 anni fa, quando il vero successo era ancora lontano per lei. E ora che è un’attrice famosa ha prediletto per una bella rinfrescata alla sue chiome. In ogni caso, meravigliosa ieri, come oggi!