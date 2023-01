Fabio Fazio, di lui sappiamo tutto ma chi è la moglie? Spunta la foto più unica che rara

Fabio Fazio è un conduttore e un giornalista molto apprezzato. Volto storico dell’Azienda di Viale Mazzini, è un immenso professionista che ha saputo crearsi un suo degno spazio nel vasto mondo televisivo. Nonostante sia impegnatissimo con il suo lavoro che lo tiene distante da casa per molti giorni all’anno, è comunque riuscito a crearsi una famiglia tutta sua.

Sì, l’uomo è padre felice e appagato, nonché marito innamorato e devoto. Tuttavia non ama per nulla parlare del suo privato che tale deve per lui rimanere. E sapete chi è la fortunata? Vi diciamo subito che non lavora nel mondo dello Spettacolo e nemmeno nel Giornalismo.

Nonostante ciò l’abbiamo notata accanto al suo tanto celebre consorte in alcuni rari eventi mondani ai quali hanno entrambi partecipato. Del resto in tale situazioni è praticamente impossibile non farsi immortalare dai fotografi e lei che è ben conscia del fatto che suo marito sia un personaggio pubblico non solo molto celebre ma pure molto amato non ha potuto di certo tirarsi indietro!

La donna non possiede alcun profilo Social e dunque mantiene un profilo decisamente molto basso, dimostrando in tale maniera di essere molto riservata come il suo partner che ha sposato il 23 luglio del 1994 a Borgio Verezzi, in provincia di Savona, con rito religioso. Presenti alla cerimonia molti colleghi di Fabio, tra cui molti collaboratori del programma Quelli che il calcio.

Lui è la star della TV

I due hanno messo al mondo nel 2004 Michele e nel 2009 Caterina che non appaiono mai in fotografia in compagnia del loro famoso padre che si è comunque detto molto orgoglioso di loro. Loro che seguono con interesse il genitore in Televisione a Che Tempo Che Fa la domenica sera su Rai 3.

Qui il conduttore ligure, che a causa dei suoi pressanti impegni lavorativi, riesce a tornare ad abbracciarli durante i rari momenti di pausa, incontra moltissime personalità non solo dello Spettacolo ma anche della Politica, in campo nazionale e internazionale. Inoltre realizza accattivanti tavole rotonde.

La sua bellissima moglie

In ogni caso lui- a quanto pare- nonostante il successo sul lavoro si sentirebbe perso senza la sua dolce metà che risponde al nome di Giorgia Selis. Lei è la figlia del famoso Giovanni, scomparso nel 2008, che per tanto tempo ha svolto il ruolo di medico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale della meravigliosa città di Savona.

Inoltre ha pure fondato, in nome del suo grande amore per lo Sport, la società pallanuotistica Rari Nantes Savona. Non sappiamo che professione svolge la donna che vive con i figli in una splendido casolare a Celle Ligure, ove Fabio torna una volta che ha concluso i suoi numerosi impegni di lavoro.