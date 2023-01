Romina Power, dopo anni ammette tutto su Albano: “Me le ha bruciate tutte”

Romina Power è ancora oggi un’artista molto amata non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Cantante e attrice, dotata di un fascino a dir poco magnetico, è seguitissima sui Social, in particolare su Instagram. Ed è qui che, quando gli impegni sia di lavoro che personali, lo consentono, ama mantenere un rapporto costante con i suoi estimatori.

Estimatori, decisamente molto numerosi, che hanno sperato in un suo ritorno di fiamma con Albano, il suo celebre ex marito. Una speranza che si è fatta più viva quando tre anni fa i due si sono riavvicinati per riproporsi come coppia artistica. Oggi sono in buoni rapporti e si vogliono molto bene. Tuttavia l’amore è un’altra cosa e lui lo prova da tempo per Loredana Lecciso.

Con lei ha costruito una nuova famiglia mentre Romina si professa single. Si è maggiormente concentrata sulla sua spiritualità e sui suoi ruoli di madre e di nonna. Ha deciso di tornare a vivere nella sua adorata Puglia, in particolare a Cellino San Marco, dove ci aveva lasciato un pezzo di cuore. E ciò pare avere indispettito- e nemmeno poco- la bella Lory.

Sta di fatto che la Power se ne sta per i fatti suoi e che non parteciperà nemmeno con il suo famoso ex in qualità di ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ci sarà solo lui che duetterà con i colleghi Gianni Morandi, che riveste anche il ruolo di co- conduttore, e Massimo Ranieri.

La richiesta di Albano

Ciò ha fatto pensare a molti che lei e Albano siano nuovamente ai ferri corti anche se nessuno dei due diretti interessati ha proferito parola a riguardo. In ogni caso sappiamo che sia lei sia lui possiedono da sempre caratterini bei pepati e che non si vergognano affatto di dire quel che pensano, senza fare tanti giri di parole. Lui poi è un uomo molto geloso.

E tal proposito la ex moglie ha rivelato, quando è stata intervistata dalla brava Silvia Toffanin a Verissimo, che quando erano ancora solo fidanzati e lei aveva 16 anni, lui la obbligò a bruciare alcune lettere scritte da un altro uomo. Un certo Stash. Lui è poi partito per l’India mentre lei era molto impegnata sul set, in compagnia del cantante pugliese.

Lui è gelosissimo

Lei ha fatto quello che le ha chiesto il suo partner ma poi, con il passare del tempo, si è pentita di ciò che ha fatto. Tuttavia, che altro poteva fare? Lei era giovanissima e innamorata di lui e non voleva di certo indispettirlo! Sta di fatto che lei abbia a più riprese sostenuto che lui fosse sempre stato gelosissimo.

Un vero uomo del Sud che mette al primo posto i figli e la sua donna. O ancora che ama trascorrere le festività in famiglia, il Santo Natale in primis, e le domeniche a tavola con i propri cari e i più fidati amici. E che soprattutto vuole mettere sempre più in chiaro il fatto che oggi Romina è per lui come una sorella mentre è Loredana la donna che ama, senza se e senza ma.