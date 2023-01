Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, il vero motivo del litigio: una ha sbagliato più dell’altra

Fa davvero molto male al cuore ai rispettivi fan, che sono ancora oggi, assai numerosi pensare che le due non si parlino più. Per la verità di un loro distacco non hanno mai parlato in maniera chiara ma ormai è più che evidente. Tuttavia non si è mai capito che cosa sia realmente successo di tanto grave da indurle a chiudere i rapporti. Si è forse messo di mezzo qualcuno?

Anche Elisabetta, nel corso di alcune interviste a cuore aperto realizzate sia per la Tv che per alcune riviste femminili, non ha mai voluto dire come stanno esattamente le cose, anche se il suo dire e non dire, ha fatto intendere che l’amicizia storica con Maddy sia conclusa da un pezzo.

Il che è un vero peccato perché il loro sembrava un bene sincero, oltre che profondo. Avevano calcato insieme, ancora giovanissime, il palco di Striscia La Notizia, diventando ben presto le veline più amate dagli italiani che ancora oggi, a distanza di molti anni, le rimpiangono amaramente.

Poi hanno lavorato ancora a lungo in Televisione, hanno tenuto banco per le loro liason amorose e infiammato i cuori dei loro estimatori con scatti e calendari veri e propri bollenti. Bellissime e sulla cresta dell’onda, sembrano inarrestabili. Poi si sono entrambe sposate e hanno entrambe realizzato il loro sogno di diventare mamma. E per amore del proprio uomo si sono trasferite in America.

Maddy ha lasciato l’America e non solo!

Tuttavia se il matrimonio della showgirl sarda, oggi lanciata più che mai come sportiva, funziona ancora alla grande, lo stesso non si può dire dell’altra che da tempo ha detto addio al musicista Stef Burns e con lui anche alla California. E così ha deciso di tornare a vivere in Italia.

Peccato che a Los Angeles- a quanto pare- avesse aperto una bella palestra in società con la Canalis che pertanto non ha molto gradito il fatto che lei abbia fatto i bagagli e sia ritornata nel suo Paese. Sta di fatto che non si sa se sia stato questo il motivo scatenante del litigio, anche perché a quanto pare le due erano già da ben prima ai ferri corti.

La ferita è ancora aperta per Elisabetta

In molti pensano che Maddalena abbia speso parole non particolarmente lusinghiere nei confronti dell’ ex velina mora che è sì una donna molto determinata e forte ma anche profondamente sensibile. Non per nulla, quando dal settimanale Chi, le è stato chiesto qualcosa a riguardo, lei ha tagliato corto sostenendo che fosse un argomento troppo delicato per affrontarlo.

Insomma, a quanto pare, a distanza di molti anni la ferità brucia ancora ed è bella che aperta per lei. Lei che è ancora seguitissima sui Social, in particolare su Instagram, dove ama mantenere un filo costante e diretto con i suoi fan. Qui si mostra in tutto il suo splendore ma anche in compagnia della sua bellissima bambina della quale va giustamente tanto fiera.