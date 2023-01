Mara Venier, il tradimento ha distrutto il matrimonio: purtroppo l’ha scoperto per caso

Mara Venier è ancora oggi una delle conduttrici più apprezzate dagli italiani non solo di Mamma Rai, dove opera da tempo, ma in linea generale. Saldamente al timone di Domenica In da moltissimi anni sa come mettere a proprio agio nel suo salotto televisivo i suoi ospiti.

Con loro ottiene meravigliosa chiacchierate a cuore aperto dove ripercorre non solo la loro carriera ma anche i momenti più salienti della loro vita privata. I sentimenti la fanno da padroni assoluti e così c’è spazio sia per qualche risata che lacrima. La commozione spesso sopraggiunge così come un leggero sentimento di rabbia velato anche di profonda delusione.

Un mix davvero micidiale che la donna avrà di certo provato quando ha scoperto, in una maniera decisamente casuale quanto assurda, di un brutto tradimento da parte di quell’uomo che lei amava con tutta se stessa e che aveva pure sposato. Tuttavia lui, nonostante il giuramento fatto, se ne è infischiato ed è andato avanti imperterrito a fare il Don Giovanni.

Tuttavia la cosa ancora più brutta e grave è stata che l’ha tradita fin dal giorno delle nozze. Sì, avete capito bene! In pratica, si erano da poco giurati amore eterno, che lui, ha pensato bene di amoreggiare con un’altra donna mentre lei stava parlando con gli invitati al ristorante! Che scandalo! Sapete come lo ha scoperto?

Il tradimento il giorno delle nozze

Non lo trovava più e così la novella sposa ha pensato bene di andare a cercarlo. Del resto quel giorno i grandi e indiscussi protagonisti erano loro, i novelli sposi, ergo la loro presenza era super richiesta dagli invitati. Peccato che lui a un certo punto ha pensato bene di darsi alla macchia e di sparire pure dal radar di azione della sua meravigliosa mogliettina.

E sapete dove lo ha colto in fallo? In bagno! Sì, lui stava avendo un rapporto intimo con un’altra nel giorno del suo matrimonio in un posto tanto squallido! Ovviamente non ha potuto negare il tradimento e lei, seppur assai sconvolta, ha deciso di non dire nulla alle altre persone. I due hanno poi raggiunto gli invitati e il loro matrimonio è andato avanti ancora per un po’. Poi lei si è stancata della sua immaturità e dei suoi tradimenti e ha deciso di dire basta.

Jerry, il traditore

Il traditore è Jerry Calà che oggi è rimasto in ottimi rapporti con la sua celebre ex moglie. I due si vogliono davvero molto bene e lei ha dichiarato più volte, nel corso di svariate interviste, che lui sia meglio come amico che come partner. Vanno davvero d’accordo e talora lei lo invita all’interno del suo contenitore domenicale.

Entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale e lei è felicissima da tanto tempo insieme al nuovo marito Nicola Carraro. I due sono innamoratissimi e molto complici. Si capiscono al volo e si divertono moltissimo insieme. Si dividono tra la loro casa a Roma e quella sita a Santo Domingo ove trascorrono perlopiù le vacanze estive.