Pier Silvio Berlusconi, perché ha deciso di non sposare Silvia: lei deve farsene una ragione

Lui è l’affascinante Amministratore Delegato delle Reti Mediaset e lei una delle conduttrici più amate dell’Azienda. Si sono conosciuti più di 20 anni fa e da allora non si sono praticamente più lasciati. Nessuna ombra o nessuna nuvola scura sul loro rapporto mai. Hanno messo al mondo due figli e lei appare in TV sempre più bella e raggiante. Tuttavia niente matrimonio per loro!

Per la verità di nozze se ne è parlato e pure assai a lungo in passato e in tempi ben più recenti. Lei nel suo seguitissimo rotocalco Verissimo incontra tante coppie che parlano di quel gran giorno e/o donne che hanno da poco ricevuto la “proposta” dal proprio lui, e quando affronta l’argomento ha gli occhi che le brillano.

Si commuove e talora la voce si fa piccola piccola e tradisce il pianto quasi imminente. Eppure per lei il famoso abito bianco, che sotto sotto ogni persona di genere femminile sogna di indossare fin da quando è bambina, sta diventando sempre più una chimera. I suoi ammiratori la sognano da un pezzo in versione sposa ma pare che loro, così come la splendida Silvia, debbano mettersi il cuore in pace.

Eh sì, a quanto pare il suo storico compagno, con il quale ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che sono ancora assai piccini, non ne vuole sapere di farla diventare sua moglie. Con lui tra l’altro ha preso casa nella splendida Portofino, con il preciso obiettivo di tenere lontani i bimbi dal clamore mediatico che riguarda i loro tanto celebri genitori, vere star nel nostro Paese.

Una coppia molto riservata

Inoltre non avendo la residenza a Milano possono anche loro stessi vivere meno sotto i riflettori. Del resto sono persone molto riservate e che pertanto non amano parlare di se e del loro privato che tale dovrebbe per loro sempre rimanere. E lei, che è molto apprezzata dagli italiani, non concede spesso interviste.

Tra l’altro si è detta anche non interessata, a quanto pare, a partecipare come co- conduttrice del Festival di Sanremo, e ciò ha procurato un sentimento di immenso dispiacere negli animi dei suoi fan. Fan che ora sanno che il suo Pier non la sposa a breve termine. E con molta probabilità nemmeno in futuro. Come mai? Che cosa c’è che non va?

Lui ha giù un matrimonio finito alle spalle

Semplicemente l’uomo, quando era ancora giovanissimo, si è sposato con la modella Emanuela Mussida con la quale hanno messo al mondo una figlia che lo ha già reso nonno. In poche parole non se la sentirebbe- a quanto pare- di compiere per una seconda volta questo importante passo visto che la prima volta gli è andata male!

E alla fine anche la conduttrice, le rare volte che è andata sull’argomento, ha sostenuto che non le interessa sposarsi e che preferisce che si scelgano ogni giorno perché lo vogliono davvero e non perché vincolati da un contratto. Sta di fatto che alcuni suoi sostenitori sognano ancora ad occhi aperti di vederla sposata un bel giorno con il suo bel compagno.