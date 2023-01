“Fatto cose a 3 con Fabrizio Corona”: la clamorosa rivelazione di un ex vippone del Gf Vip

Parliamoci chiaro: il Grande Fratello Vip non smette mai e poi mai di stupirci. Nel corso dell’attuale edizione, la settima per l’esattezza, ne succede praticamente una diversa ogni giorno. Il suo conduttore, il carismatico Alfonso Signorini, non ne può più!

Sin dal suo fischio di inizio ha dovuto fronteggiare discussioni molto accese tra alcuni partecipanti, atti di vero e proprio bullismo, parolacce e persino una bestemmia. Così il direttore di Chi è stato costretto a intervenire più volte per fare tante belle lavate di capo. Svariate sono state le eliminazioni a sorpresa, così come le entrate anche da parte di ex glorie del noto reality all’interno della Casa Più Spiata D’Italia.

Esemplare in tale direzione sono state le rientrée di Edoardo Tavassi e di Luca Onestini che hanno in men che non si dica scombussolato ancora una volta i già precari equilibri createsi tra i vari vipponi. Sta di fatto che i telespettatori, decisamente numerosi, sanno ormai bene che dai concorrenti ci si può ormai aspettarsi davvero di tutto.

Ora a tenere banco più che mai è la liason, a quanto pare finita, con la modella Oriana Marzioli e l’ex di Belen Rodriguez, nonché padre della sua secondogenita Luna Marì, l’affascinante Antonino Spinalbese. I due sono stati beccati di recente insieme sotto le lenzuola con lei che si era messa pure in ginocchio.

Momenti molto passionali con Fabrizio

Poi ci sono stati momenti molto dolci e intimi tra Daniele Dal Moro e la meravigliosa Wilma Goich che grazie a lui sta vivendo una seconda giovinezza. E che dire della storia nata tra il fratello di Guenda e la sorellina tutto pepe di Clizia Incorvaia? Peccato che poi ci sia messo di mezzo il terzo incomodo! Stiamo parlando di Davide Donadei.

E sempre di tre si è parlato nel corso di una passata edizione del padre di tutti i reality in versione vip. In che senso? In poche parole un ex concorrente, durante un momento di confidenza, molto intima, con un’altra persona, avrebbe spifferato del suo legame, decisamente molto passionale, con l’ex re dei paparazzi. Di chi stiamo parlando?

Giacomo Urtis e la piccante confessione

Di Giacomo Urtis che ha confidato a Sophie Codegoni che tra lui e Fabrizio l’intesa è sempre stata molto alta. Lei ha ammesso di averli visti anche durante le varie cene in Sardegna baciarsi in pubblico, ma non l’ha ritenuta una cosa tanto strana visto che tra di loro si sono sempre scambiati baci a stampo sulla bocca.

Tuttavia poco dopo il noto chirurgo ha rivelato che i loro baci erano alla francese. Inoltre ha dichiarato tutto il suo amore per l’uomo e sostenendo pure di aver avuto rapporti a tre con lui e la bellissima Nina Moric che è stata per moltissimi anni la moglie di Corona, nonché la madre del suo unico figlio. Ed è il Caos!