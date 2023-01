Ilary Blasi, architettato piano diabolico: quando lui lo scoprirà andrà su tutte le furie

Ilary Blasi potrebbe stupire i fan de L’Isola dei Famosi con una scelta azzardata: proporre la partenza per l’Honduras a due personaggi pubblici di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Qualcuno potrebbe avere da ridire.

Non è stato un periodo semplice per la bellissima conduttrice per via della separazione comunicata agli italiani l’anno scorso in estate. Francesco Totti è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, etichettata all’inizio come il terzo incomodo. Totti l’ha difesa sostenendo che l’amore sia sbocciato solo dopo un tradimento dell’ex moglie.

Si è detto che Ilary avesse pagato un investigatore con lo scopo di coglierli sul fatto, ma sono saltati i piani perché loro sono usciti alla scoperto il giorno del compleanno di lui. Adesso non solo stanno insieme alla luce del sole, ma hanno preso anche una casa dove andare a vivere con i rispettivi figli.

Dopo la tempesta è arrivato il sole anche per Ilary, poiché ha ritrovato la serenità grazie a Bastian Muller, un affascinante imprenditore tedesco. Per quanto riguarda il lavoro, era incerta se accettare di nuovo la conduzione del reality della sopravvivenza. Dopo un attimo di titubanza ha accettato entusiasta la nuova avventura televisiva.

Secondo fonti attendibili L’Isola dei Famosi avrà inizio ad aprile e si vocifera già qualche nome di un futuro naufrago. Tra questi sono stati menzionati due volti femminili a dir poco stupendi. Hanno a che fare con uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano, in quanto emoziona ancora con l’ex moglie sul palco. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Due bellissime bionde sull’isola?

Le donne in questione non sono altro che Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso. La giovane ha ammesso di essere stata contattata dai produttori e non sa se accettare o meno: “Sono indecisa, da un lato mi piacerebbe, dall’altro l’idea di sottrarre tempo ed energie alla musica mi blocca”.

Dato che anche quest’anno ci saranno le coppie è probabile che si metterà in gioco con la madre, qualora deciderà di preparare le valigie e partire. Sull’argomento Albano Carrisi non si è ancora espresso, forse perché nulla è certo. I fan credono che faticherebbe a vedere le sue donne dall’altra parte del mondo attraverso un piccolo schermo.

Possibili membri del cast

Tra i nomi che trapelano sul web spuntano quelli di Veronica Cozzani e Dayane Mello. La prima è nota per essere la madre di Belen Rodriguez mentre l’altra per aver partecipato a vari reality, sia italiani che stranieri.

Anche due speaker radiofonici de lo Zoo di 105, Marco Mazzoli e Paolo Noise, potrebbero approdare sull’isola. Per ora è presto avere conferme, ma i più ottimisti credono che nelle prossime settimane si avranno delle conferme.