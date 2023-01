Arisa, dopo mesi la confessione su Vito Coppola: “Ecco cosa mi ha fatto”

Lei è una delle cantanti più apprezzate dagli italiani, nonché un’artista che ha saputo dare una svolta alla sua vita. Lui un ballerino e un maestro di danza, seppur molto giovane, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto. Si sono conosciuti alla Corte di Milly Carlucci, si sono piaciuti e innamorati. Tuttavia il loro amore è durato poco. Non più di qualche mese.

Hanno danzato in grande sintonia in pista a Ballando Con Le Stelle e alla fine lei ha vinto quell’edizione, conquistando non solo i telespettatori ma anche la temuta giuria. I due non si sono mai nascosti e i loro baci erano veri, non cinematografici. Sono sovente apparsi insieme anche sui Social e i fan di entrambi erano al settimo cielo.

Rosalba, questo è il vero nome di Arisa. non è apparsa mai così bella e femminile. Si è messa in forma e ha cominciato a mettere in evidenza la sua eccellente fisicità oltre che una carica sensuale decisamente esplosiva. Poi è arrivata la doccia fredda: l’amore era finito ma rimanevano comunque la stima, l’affetto e l’amicizia.

Nessuno dei due ha mai parlato con vero astio dell’altro nel corso delle varie interviste che hanno rilasciato o tramite alcuni post condivisi sui rispettivi Profili Ufficiali Instagram, anzi, sono apparsi ancora insieme in alcuni scatti e video, anche dopo che avevano annunciato l’addio. E ciò ha fatto pensare a un loro ritorno di fiamma che tuttavia non c’è mai stato.

Lei è tornata da Maria mentre lui è andato lontano

Sta di fatto che poi lei, dopo aver collaborato al Cantante Mascherato, in primis come concorrente e in secundis come giudice, e la vittoria al programma danzereccio del sabato sera di Rai 1, è tornata ad Amici dove ha ricominciato a rivestire il ruolo di docente di canto che aveva lasciato per andare dalla Carlucci.

E lui? Lui il bel Vito ha lasciato l’Italia e se ne è andato in Inghilterra a lavorare – guarda caso- alla versione inglese della trasmissione. Dunque a dividerli sono stati anche tanti km. Il loro è stato un sentimento sincero e lei ha ammesso di non aver mai provato un amore così forte e speciale. Ha sofferto tanto ma alla fine è rinata.

Una nuova lei

Non si è persa d’animo, ha pubblicato e inciso nuove canzoni e ha incominciato a deliziare i suo sostenitori con scatti ove ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione. Oltre al classico vedo e non vedo ha anche dovuto porre delle piccole censure al fine di poterli pubblicare sui Social.

E poi tanto pizzo, pelle nude e make up vistoso con i suoi occhi e le sue labbra in primissimo piano. Parrucche dalle più svariate fogge e tacchi alti, perlopiù a spillo. Una nuova Arisa, più femminile e sensuale che ha conquistato una nuova fetta di fan, compreso Rocco Siffredi che sogna ora di collaborare con lei.