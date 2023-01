“L’ho vista piangere disperata”: tristissimo retroscena sulla rottura tra Anna Tatangelo e Gigi

Ancora oggi la fine della relazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo incuriosisce la maggior parte degli italiani. Dopo anni di silenzio, ecco svelato un retroscena inaspettato sulla faccenda.

Tutti sanno che dal 2021 il cantate è sentimentalmente legato alla giovanissima Denise Esposito. Galeotto è stato un concerto di lui organizzato a Capri dove ha incrociato lo sguardo di una delle sue tantissime fan e ne restò folgorato. All’inizio lei era scettica sulla situazione, ma poi si è lasciata andare tra le sue braccia rendendolo padre del piccolo Francesco.

In realtà si tratta del quinto figlio, dato che dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati Claudio, Ilaria e Luca (noto come Ldg in qualità di allievo di una precedente edizione di Amici e a breve lo rivedremo al Festival di Sanremo). Sono stati insieme dal 1986 al 2006 per poi separarsi. Per la donna è stato un fulmine a ciel sereno, anche perché subito dopo l’ex marito è uscito allo scoperto con la Tatangelo.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2002, però in un secondo momento è scoccata la scintilla della passione. Nessuno credeva nella loro relazione. Tuttavia nel corso del tempo in tanti si sono ricreduti con l’arrivo del figlio Andrea. Nel 2017 si sono lasciati, anche se l’addio ufficiale è arrivato nel 2020 con un messaggio divulgato sui social.

Entrambi sono sempre stati molto vaghi sull’argomento della separazione. Allo stesso tempo sono rimasti in buoni rapporti per amore del figlio. Proprio per questo motivo non ha nascosto la delusione di scoprire della paternità attraverso le riviste e non da lui in persona. Poi è emerso un altro retroscena durante un’intervista per DiPiù della sorella della Tatangelo, Silvia.

“Ho sempre sperato che tornassero insieme”

“Tutta la famiglia ci è rimasta male quando è finita. Ricordo che Anna mi chiamò la sera al telefono e mi disse ‘Le cose non vanno più come prima’. Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta. Io, però, ho sempre sperato che tornassero insieme, l’ho sperato fino a che lui non ha avuto un’altra”.

Poi ha aggiunto un suo parere personale sulla rottura: “Do la colpa al lavoro. Entrambi sempre con la valigia in mano, dopo vari tira e molla alla fine non sono più riusciti a trovare un punto d’incontro“.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito – Youbee.it

L’augurio dei fan

Anna Tatangelo è stata fidanzata con il collega Livio Cori, un famoso rapper napoletano. Sembrava che le cose andassero a gonfie vele e invece dopo un anno si sono lasciati.

Adesso si sta dedicando anima e corpo sia al lavoro che al figlio. I fan sperano che anche lei possa trovare l’anima gemella. Del resto il proprio idolo merita di essere felice.