“Ma come si è vestita?”: ospite di Verissimo uccisa dalle critiche nonostante la gravidanza

Come sempre Silvia Toffanin porta alla Mediaset ottimi risultati in termini di ascolto da quando è al timone della conduzione di Verissimo. Questo è il secondo anno di fila con il doppio appuntamento nel weekend su proposta di Pier Silvio Berlusconi. All’inizio non la compagna non era convinta, ma poi ha cambiato idea e sembra proprio che ne sia valsa la pena.

Nella puntata di sabato scorso tra i vari ospiti c’erano Marco Fantini e Beatrice Valli. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lui si era proposto per Anna Munafò, la quale ha scelto Manuele Trimarchi. Di conseguenza Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di sedersi sul trono. In questo modo ha avuto tra le corteggiatrici Beatrice, la sua attuale moglie.

Dopo l’arrivo di Bianca e Azzurra, Marco le ha fatto la proposta di matrimonio sotto la Torre Eiffel. A causa della pandemia hanno rinviato più di una volta le nozze. Per fortuna il 29 maggio 2022 il matrimonio è stato celebrato a Capri.

Qualche mese fa poi hanno annunciato dell’arrivo della terza cicogna in casa Fantini. Ne hanno parlato a Verissimo, anche se qualcuno si è soffermato su altro. Vale a dire l’abbigliamento di Beatrice.

Critiche per l’outfit di Beatrice Valli

“Iniziamo questa puntata con l’amore, con due ragazzi che presto diventeranno i nuovi genitori”, ecco il titolo del post pubblicato un giorno fa nella pagina Instagram del programma televisivo. Lei è un’affermata influencer ed è in dolce attesa per la quarta volta. E’ ben risaputo che ha avuto un figlio da una precedente relazione e ha reso Marco padre di due splendide bambine. Adesso la famiglia si allargherà con un nuovo membro.

Nella puntata di Verissimo si è presentata con un tuta aderente e una giacca larga con stivali di tonalità diverse. Bella e raggiante, è stata comunque criticata per la scelta dell’outfit. “Si giustifica dicendo che in gravidanza è difficile vestirsi…che può anche essere, ma lei che vive nel mondo della moda anche no…in gravidanza non è che si ha un fisico da top model…anche la giacca di 2 taglie più grande da uomo…una giacca da donna era più bella…”.

Marco e Beatrice a Verissimo – Fonte Instagram – Youbee.it

“Sempre con cose inappropriate”

E ancora: “Mi dispiace, ma l’80% delle volte che la vedo è sempre con cose inappropriate o taglie sbagliate…forse è consigliata male da chi la segue“. Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere nel post.

Per fortuna qualche utente social non ha esitato a difenderla: “Meraviglioso vedere come tutte a dire ‘orrendo’, ‘che schifo’ e ‘ma come ti vesti?’ per poi aprire alcuni profili e vedere che siete conciate peggio di una circense (con tutto rispetto per le circensi). E come sempre pessime sono le donne!“.