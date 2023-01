Noemi Bocchi e Francesco Totti, presto genitori: un amico spiffera il bellissimo sogno

Una persona molto vicina a Francesco Totti e Noemi Bocchi ha fatto una dichiarazione inaspettata. Ha parlato dell’imminente arrivo di una cicogna. Lei è in dolce attesa? Andiamo a scoprirlo.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Hanno fatto sognare gli italiani con la loro storia d’amore sia grandi che piccini. Dopo 19 anni di matrimonio e tre splendidi figli purtroppo anche nel loro caso non c’è stato un lieto fine.

A luglio 2022 era arrivata la notizia della separazione e la colpa è stata data a Noemi, etichettata come il terzo incomodo. L’ex capitano della Roma è intervenuto per difenderla, sostenendo che non sarebbe stato lui per primo a compiere un gesto d’infedeltà. Poi ha fatto un passo indietro con la speranza di avere almeno un rapporto civile con la madre dei suoi figli.

Nel frattempo i due sono usciti allo scoperto durante la festa di compleanno di lui, confermando così i rumors sulla loro relazione. Ilary, invece, dopo qualche mese si è lasciata andare tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Non a caso hanno trascorso il 31 gennaio 2022 insieme. I fan hanno fatto i salti di gioia per l’amatissima conduttrice.

In queste ore su Noemi e Francesco si è focalizzata l’attenzione in seguito all’intervista per Diva e Donna di un loro caro amico, il quale ha fatto delle dichiarazioni tali da stupire i lettori del settimanale. Lui non è altro che Alex Nuccetelli, noto per essere l’ex di Antonella Mosetti.

“Un figlio potrebbe essere nei suoi piani”

Alex Nuccetelli conosce sia Totti che Ilary, in quanto all’inizio è intervenuto per mettere in chiaro delle cose. In primis aveva riferito che l’amico e la nuova compagna si erano conosciuti a un torneo di padel in presenza di Ilary. Poi in un secondo momento sarebbe scoccata la scintilla della passione.

Adesso è tornato a parlare sull’argomento svelando un dettaglio importante: “Un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi piani…Penso che sia un uomo alla ricerca di stabilità e ha scelto una donna già strutturata, che a sua volta ha dei figli, dei principi saldi come i suoi”.

La coppia ha optato per il silenzio

Nuccetelli ha risposto senza esitazione alla domanda inerente all’arrivo di un quarto figlio per l’amico. Ciò dipende sicuramente dal fatto che si conoscono da anni.

Per ora i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo, dato che hanno deciso di vivere la loro relazione il più lontano possibile dai riflettori. Ragion per cui non ci resta che attendere altre news.