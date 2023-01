Federico Fashion Style, quanto ha percepito per fare coming out: tutta la verità

Ha fatto indubbiamente molto parlare il recente coming out di Federico Fashion Style, sebbene già da tempo si vociferasse di una sua presunta omosessualità. E quando ha annunciato la fine della sua lunga storia d’amore con la sua storica compagna, nonché madre di sua figlia, le voci si sono fatte ancora più insistenti.

Non sono – a quanto pare- rimasti in ottimi rapporti e lui sovente si dispera sui Social sia tramite Stories che post sul fatto che lei non gli permetta di sentire e di vedere la sua creatura quanto vorrebbe. E ora la donna gli ha lanciato altre velatine frecciatine dopo la sua seguitissima ospitata a Verissimo. Un’ospitata -a quanto pare-pagata a peso d’oro!

Ha scelto Silvia Toffanin l’artista per un’intervista fiume dove ha aperto il suo cuore al grande pubblico, tra passato, presente e futuro. La separazione da Letizia Porcu ha lasciato il classico amaro in bocca ai più anche perché in pochi se l’aspettavano. E anche i lamenti dell’uomo su Instagram, con tanto di pianti disperati, legati al fatto che sentisse forte la mancanza della figlia, hanno lasciato perplessi i più.

La coppia non si è mai sposata ma appariva come solida e unita. Inoltre i due stavano insieme praticamente da una vita. Lui ha sempre speso belle parole per lei che poi si sono fatte sempre più dure e aspre quando, dopo aver reso pubblico il loro addio, ha incominciato a parlare della nuova situazione creatasi, decisamente delicata.

Lei ha un nuovo amore

Lei poi da tempo è legata sentimentalmente parlando a un altro uomo, decisamente affascinante. Stiamo parlando del produttore musicale Vincent Arena con il quale appare sovente sui Social. La donna è felice, serena e in gran forma, oltre che innamoratissima. A quanto pare i due si frequentano fin da quando lei era ancora sulla carta legata a Federico.

Del resto lui, dopo che ben 3 anni fa le aveva confessato la sua omosessualità, aveva iniziato a vivere liberamente la sua vita dal punto di vista sentimentale, e lo stesso aveva fatto lei. Lei che, come ha raccontato in TV lo stesso hair stylist, riceveva in chat foto assai compromettenti del padre di sua figlia in compagnia di altri uomini.

La verità sul cachet

Lei ha sopportato e tollerato per il bene della creatura che era tanto piccina ma poi ha deciso di dire basta. Fatto sta che mentre lui stava andando in onda su Canale 5 con la sua intensa intervista, lei era in viaggio con il suo nuovo amore. E così ha postato un altro scatto in sua compagnia che è diventato in men che non si dica virale.

Come è diventato tale il rumors che riguarda il cachet, a dir poco stellare, che l’uomo abbia percepito per fare la sua confessione a Verissimo. Lui, profondamente irritato, ha risposto per le rime sui Social, sostenendo che non è affatto vero e che si tratta anche stavolta di un’altra calunnia. Lui si è preso del tempo per parlare della sua omosessualità per il bene di sua figlia che viene prima di tutto. Il resto sono solo cattiverie senza senso da parte dei leoni da tastiera che non hanno di meglio da fare. Parola di Federico!