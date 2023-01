Rai, carriera completamente stroncata: dopo 40 anni l’addio doloroso | Come sta adesso

È davvero triste, oltre che assai tosto, accettare, dopo una lunga e blasonata carriera nel vasto mondo dello Spettacolo, essere stato tagliato fuori. Lui è stato messo al bando e ora non lo chiama praticamente più nessuno. Sta chiedendo aiuto ma trova solo tante porte sbattute in faccia!

Lui ha sbagliato, e lo ha anche ammesso più volte, chiedendo scusa pubblicamente ma non è servito a niente. Se da un lato una parte del grande pubblico lo ha perdonato, la conduttrice e l’Azienda per il quale ha lavorato non ha la minima intenzione di farlo. E per lui sono lacrime davvero amare.

Non si da pace e si chiede perché non si voglia dargli una seconda chance. Ha compiuto- a sua detta- un gesto scellerato ma senza alcuna malizia né tanto meno cattiveria. Lui è un giocherellone e voleva solo scherzare. Inoltre se si era permesso di prendersi quella confidenza in pubblico e in TV era perché pensava che la cantante interpretasse come una burla quella famosa mano messa sul sedere.

Così non è stato e né lei né la conduttrice, per altro amatissima dagli italiani, della nota trasmissione di Rai 1, ove è accaduto il fattaccio, hanno voluto dargli modo di spiegarsi. Lo hanno cacciato senza tante cerimonie e non hanno più voluto parlargli. E lui si vede anche rifiutate le chiamate che prima erano numerose con la brava giornalista che tempo fa l’aveva fortemente voluto nel suo team.

La Rai non lo vuole più

Ne ha parlato da Fabio Fazio che è stato l’unico dell’Azienda di Viale Mazzini a dargli la possibilità di dire la sua e di spiegarsi. Poi durante uno speciale natalizio dedicato a Milano, condotto dallo splendido Alberto Angela, lui non è stato chiamato a cantare un suo celebre successo. A interpretarlo al suo posto la meravigliosa Malika Ayane.

E anche questo fatto, che ha lasciato perplessi i più. ha fatto chiaramente intendere all’uomo di non essere più gradito in Rai. Dulcis in fundo ha pure ricevuto il classico tapiro da Striscia La Notizia. E del resto per l’inviato Valerio Staffelli l’occasione era davvero troppo ghiotta per non coglierla al balzo!

Memo non è stato perdonato dalle donne

E così Memo Remigi, dopo aver chiesto venia, lo ha accettato, con il cuore spezzato in mille pezzi. Lui sui Social continua a chiedere un dialogo con Serena Bortone con la quale ha avuto per tanti anni non solo un rapporto lavorativo molto stretto, visto che è stato una presenza costante del suo Oggi è Un Altro Giorno, ma anche di stima e di amicizia. Tuttavia oggi tutto questo è svanito come una bolla di sapone.

Anche Jessica Morlacchi, leader dei Gazosa con anche un interessante curriculum da solista, che ha subito la sua famosa pacca, non vuole più saperne di più, essendosi profondamente offesa per il suo gesto, visto come una forte mancanza di rispetto. E il fatto che sia avvenuto nel corso di una diretta televisiva le ha fatto ancora più male!