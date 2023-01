Amici, sparito ballerino: è giallo sulla sua assenza | Fan in allarme

Amici è ancora oggi una delle trasmissione delle Reti Mediaset più amate dagli italiani di ogni età. Ogni anno il padre di tutti i talent, ideato e condotto da Maria De Filippi, propone numerosi talenti sia per quanto concerne la danza che il canto. Tuttavia nel corso di queste edizione non sono mancate le classiche gatte da pelare!

La conduttrice è più volte stata costretta a intervenire per fare una bella lavata di capo ai concorrenti per i loro comportamenti, decisamente irrispettosi, nei confronti dei professori e di altri allievi. Inoltre lei non tollera il fatto che non si occupino della pulizia della casetta dove vivono.

I fatti poi accaduti durante la Notte di Capodanno l’hanno molto delusa e irritata. Del resto chi si poteva aspettare che alcuni si inventassero di sniffare una spezia e di farsi dei tatuaggi fai da te? E così sono piovuti provvedimenti così come eliminazioni e indagini che non stanno dando scampo a chi ha commesso tutto questo.

E mentre si parla ancora di questo accadimento, ecco che la trasmissione si tinge di giallo. Difatti un concorrente, un bravo ballerino, seguito dalla brava e assai severa Alessandra Celentano, non si è presentato alle ultime registrazioni. E il fatto di non vederlo in puntata ha preoccupato moltissimo i suoi fan. Che cosa gli è successo?

Lui sta male

A quanto pare il ragazzo non è affatto stato eliminato dal programma e non ha nemmeno deciso di uscire lui di sua spontanea volontà. E’ ancora in gara. Tuttavia non è potuto essere presente all’ultima puntata, andate in onda domenica alle 14 su Canale 5, per alcuni problemi di salute da poco sopraggiunti.

Non si tratterebbe di niente di che. In poche parole il danzatore sarebbe ” malaticcio” come ci ha comunicato Amici News. Non sappiamo se ha contratto un virus influenzale o il Covid- 19 dal momento che nessuno ne ha parlato in Tv, andando maggiormente nel dettaglio. Di chi stiamo parlando?

Gianmarco Petrelli, il grande assente

Di Gianmarco Petrelli che, come di certo i fan più assidui di Amici ricorderanno, aveva già tentato lo scorso anno di entrare a far parte della scuola, ma senza successo. Quest’anno ce l’ha fatta e oltre a festeggiare questo successo personale ha anche trovato tra i banchi l’amore nelle braccia della ballerina, allieva di Raimondo Todaro, Megan Ria.

I due sembrano davvero molto uniti e come coppia piacciono davvero molto al grande pubblico. Ora stanno lottando entrambi con le unghie e con i denti per arrivare alla tanto attesa fase serale che non è poi così lontana. Tuttavia lui, prima di rimettersi in pista, dovrà pazientare ancora qualche giorno. Il tempo di rimettersi in forma!