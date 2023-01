Carlo III, ora non può più nasconderlo: chi tra Harry e William non è il figlio

Ormai ci siamo, il 6 maggio, giorno della sua incoronazione ufficiale è vicino. Ergo Carlo sarà incoronato Re. Emozionatissimo lui, come è anche giusto e normale che sia, e la sua Camilla che sarà la sua Regina Consorte. E intanto il Gossip intorno a lui e alla sua famiglia non si ferma, anzi!

E così ora si mormora sul fatto, decisamente spinoso e delicato, che uno dei sue figli, nati nel corso del suo primo matrimonio con la compianta Lady D, possa in realtà non essere suo. Di chi si tratta? Del primogenito William che è ancora vicino a lui o della pecora nera Harry con il quale è tuttora ai ferri corti?

Ora che è uscita Spare, l’autobiografia del figlio secondogenito, che in Italia è stata pubblicata da Mondadori, e che si sta rivelando un enorme successo editoriale, Carlo è a dir poco furioso. Lo aveva avvertito di andarci piano con le insinuazioni soprattutto per quando concerne la sua seconda moglie, ma il Principe non lo ha ascoltato!

Per la verità il marito di Meghan Markle non è stato affatto morbido nemmeno nei confronti del fratello e della cognata Kate che di contro hanno iniziato a vederlo di cattivo occhio da quando lui si è unito in matrimonio con l’ex attrice. E quando ha deciso, punzecchiato da lei, di lasciare non solo il Palazzo ma anche l’Inghilterra, per andare a vivere in America, la situazione è precipitata.

Harry non è suo figlio?

Negli ultimi mesi di vita la nonna, la mitica Elisabetta, lo aveva perdonato, tant’è che lo aveva incontrato diverse volte, anche in compagnia della moglie, e aveva invitato entrambi al Giubileo di Platino che in ogni caso avevano vissuto in maniera ben più defilata rispetto agli altri familiari. Tuttavia tali accadimenti avevano fatto pensare che la Royal Family fosse pronta a perdonare Harry.

Così non è affatto stato e, una volta che la Sovrana se ne è andata da questo mondo, e ha preso il suo posto sul trono all’adorato Carlo, le cose sono nuovamente precipitate. Il figlio ha anche chiesto udienza più volte e cercato di riavvicinarsi al genitore che dal canto suo non ne ha voluto sapere e ha pure tolto altri privilegi non solo a lui ma anche alla bella Meghan.

Un test del Dna che ha fatto discutere

In molti hanno iniziato a chiedersi da che cosa derivi tutto questo astio nei confronti di Harry. Ok, avrà anche sbagliato ma è sempre suo figlio, possibile che un padre non senta l’esigenza di avere un buon rapporto con lui e di abbracciarlo? E se non fosse nulla per lui dal punto di vista fisico? Se non fosse biologicamente suo? Certo, questo spiegherebbe il motivo di tanto astio di Carlo nei suoi confronti!

Tantissimi esperti, nonché svariate gole profonde, hanno iniziato a dire che lui non sarebbe nato dall’unione di Carlo con Diana ma che la Principessa Triste lo abbia concepito con un altro uomo, un tale James Hewitt, suo maestro di equitazione. Non per nulla la somiglianza fisica tra lui ed Harry sarebbe davvero notevole. L’uomo dal canto suo ha negato il tutto, ammettendo di aver avuto una storia con la donna ma soltanto dopo due anni che il Duca era venuto al mondo. Sta di fatto che pare che Buckingham Palace a un certo punto gli abbia espressamente chiesto di sottoporsi al test del Dna. Tuttavia l’esito non fu mai comunicato pubblicamente.