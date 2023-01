Eros Ramazzotti senza il minimo pudore: “Ecco che nonno sarò” | Chissà la reazione di Aurora

Manca davvero poco alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti, la primogenita del mitico Eros nata nel corso della sua passata relazione con Michelle Hunziker. Che nonno sarà il noto cantautore romano, amato e apprezzato in tutto il mpondo? Lo ha rivelato lui!

L’artista, senza tanti giri di parole, ha svelato nel corso di un’intervista fiume, che cosa sta provando in questo momento. Le emozioni e le sensazioni dell’uomo che a breve terrà tra le sue braccia il suo primo nipotino. E Aury che ne penserà delle sue parole? Quale sarà la sua reazione?

Ci siamo, ormai il tempo sta quasi per scadere. La pancina si è sempre più ingrossata e il tempo scorre velocemente. Lei è al settimo cielo, così come l’affascinante Goffredo Cerza, il suo storico compagno, che è il padre del nascituro. I due sono innamoratissimi e pare che nell’aria ci sia pure profumo di arancio!

Del resto a Natale abbiamo notato al dito di lei un nuovo anello che aveva tutta l’aria di essere quello con cui il giovane ha chiesto di diventare sua moglie! Intanto si stanno godendo al massimo l’attesa della loro prima creatura, un bel maschietto, che nascerà a febbraio. E nonno Eros che ne pensa di tutto questo? Come sta vivendo la situazione?

Che nonno sarà

Quando era stata annunciata in autunno la gravidanza della ragazza il magazine Chi, che aveva lanciato lo scoop, aveva definito sia lui che la splendida showgirl svizzera, dei nonni rock ma lui ha deciso di definirsi in maniera differente. Oltre a dirsi felicissimo all’idea, ha sostenuto che non ha alcuna intenzione di viziare in maniera eccessiva il suo nipotino.

“Ho l’istinto a educare, non sarò il nonno che vizia“, ha svelato il cantante che poi ha anche raccontato, al dì del fatto che secondo lui non vanno mai fatti troppi regali, c’è qualcosa che certamente vorrà fare con la creatura, appena sarà un po’ più grandicella. Un gesto decisamente speciale, ma come l’avrà presa Aurora?

Il suo primo regalo al nascituro

L’avrà presa bene visto che il suo tanto celebre genitore vorrebbe portare il bimbo a fare un giretto nel suo studio di registrazione dove sono presenti tutti gli strumenti. E lui a quel punto, come ha raccontato lo stesso, sarà assolutamente curioso di sapere quale il nipotino sceglierà.

Insomma, la speranza di nonno Eros è quella che il nascituro si appassioni alla Musica, il che è assolutamente normale. A questo punto i suoi fan si chiedono se comporrà una canzone per il suo primo nipotino. Per la sua Aury lo aveva fatto, chissà se stavolta ha in serbo ancora qualche bella emozione in tale direzione!