Anna Munafò, ecco com’è ridotta dopo Uomini e Donne: “Peso 92 chili” | Eccola oggi a 36 anni

Anna Munafò, nota per essere stata una tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è totalmente cambiata nel corso di questi anni. Ecco delle foto che confermano ciò.

Uomini e Donne è il programma televisivo che permette ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Qualcuno riesce nel proprio intento mentre altri no. Ida Platano, per esempio, ha trovato l’amore con Alessandro Vicinanza dopo anni di alti e bassi con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo ora è alle prese con Gloria Nicoletti, la quale sembra che sia intenzionata a fare un passo indietro.

Per quanto riguarda il Trono Classico a breve i due tronisti, Federico e Lavinia, faranno la loro scelta e sul web già è stata svelata l’identità della nuova giovane che siederà sul trono. Lei si chiama Nicole Santinelli, una splendida 29enne affermata nel mondo del lavoro. Nel video di presentazione pare che abbia le idee chiare sul suo partner ideale.

Una delle troniste più amate della storia del programma è sicuramente Anna Munafò, colei che non scelse Marco Fantini per Manuele Trimarchi. Prima di quest’esperienza ha partecipato a Miss Italia dove non passò inosservata per la sua bellezza statuaria. Non a caso colpì il giovane Tomaso Trussardi che organizzò un incontro escogitando un piano.

Adesso Anna è una mamma felice, nonché moglie di Beppe Saporita dal 2019. Da quando è nato il figlio non ha mai nascosto di aver preso dei chili. Infatti è stata criticata sul web per l’aumento del peso di ben 29 chili. Ecco oggi com’è diventata a distanza di anni da UeD.

“Non m’importa dell’aspetto fisico”

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it ha parlato a cuore aperto dell’argomento inerente al body shaming: “Dopo la gravidanza ho preso 31 chili, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell’aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c’era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata“.

Qualcun altro ne avrebbe risentito, ma lei ha semplicemente sorriso: “Mi sono vergognata per quella persona…peso 92 chili e sono alta 1.76 cm…i chili si perdono e si prendono”. Sicuramente con il suo modo di fare aiuta tante persone che non si accettano allo specchio solo perché la società impone determinati canoni estetici.

Un modello di riferimento

Anna poi ha confessato che non vuole dare solo la colpa alla gravidanza perché le piace mangiare. Ciò che conta per lei è stare bene in salute e con sé stessa. Inoltre ha ribadito che ignora il pensiero altrui.

Sui social è amatissima per il messaggio che lancia. Non a caso condivide tanti scatti della sua quotidianità, proprio per dimostrare che basta poco per essere felici.