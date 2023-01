Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, dopo anni tutta la verità sulla loro storia: “Non è stato molto bello ma…”

Alessia Marcuzzi, dopo tanto tempo, parla a ruota libera della sua presunta storia d’amore con Stefano De Martino. Che cosa c’è stato veramente tra di loro? Forse è stata colpa dello showman campano se il matrimonio della conduttrice romana è andato in crisi e oggi è bello che finito?

Sta di fatto che, al di là della veridicità della liason con il marito di Belen Rodriguez, il suo legame con Paolo era davvero in seria difficoltà e che durante il primo lockdown lui è andato a dormire a casa di sua madre. E quando soltanto pochi mesi fa lei ha confermato dell‘addio, i suoi estimatori non sono rimasti poi tanto sorpresi.

Certo, l’amaro in bocca c’era, anche perché la donna non è mai stata troppo fortunata in amore. Tant’è che sono ben presto finite anche le storie con i padri dei suoi figli, con i quali è in ottimi rapporti. Come lo è con il suo ormai ex marito. Perché è finita? Era finito l’amore e prima di farsi male sul serio hanno deciso di lasciarsi di comune in accordo. In ogni caso la ferità c’è.

Tuttavia lei sia sui Social, dove è anche molto attiva per lavoro, sia in Tv, dove è tornata dopo anni di latitanza, con Boomerissima il martedì sera in prime time su Rai 2, appare radiosa e felice. La conduttrice romana è apparsa fin dalla prima puntata in gran forma e desiderosa di convincere il grande pubblico con il suo nuovo programma che ha progettato da tempo.

La verità sul famoso flirt con Stefano

Al top è anche Stefano De Martino che a partire dalla tarda primavera è tornato a fare coppia fissa con la moglie, la splendida Belen Rodriguez, nonché madre del suo adorato Santiago. Per tutta estate le foto e i video delle loro vacanze, decisamente spensierate e romantiche, ci hanno fatto sognare ad occhi aperti.

Lo stesso non si può dire di Alessia che ha vissuto il suo matrimonio in maniera più defilata e che si è lanciata sempre più a livello professionale nelle vesti di brava e accorta imprenditrice, come ha raccontato a Mara Venier. E ora che è ritornata sul Piccolo Schermo si è ricominciato a parlare della sua chiacchieratissima liason con il ballerino. Che cosa c’è di vero?

Per lei non è stato molto bello

Lei ha continuato a ribadire, anche nel corso di una sua ospitata a Verissimo, che non c’è mai stato nulla tra di loro. In poche parole è stata una notizia inventata di sana pianta e ben infiocchettata! “Ho capito che molto spesso credere a una cosa romanzata sia più stuzzicante che credere alla verità. Non è stato molto bello ma devo farci i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori e ho preferito non commentare”.

Queste sono state le parole di Alessia che si detta basita per quel gossip infondato, così come lo stesso Stefano. Sta di fatto che allora, quando si era vociferato di una possibile liason tra i due, la splendida showgirl argentina lo aveva lasciato per la seconda volta. Insomma, a quanto pare, anche quel fatto aveva alimentato di molto il chiacchiericcio sul possibile flirt.