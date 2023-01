Che fucilata per Belen! Il contenuto censurato di Antonino: “Se non fossi diventato padre sarei…”

Antonino Spinalbese ha fatto delle dichiarazioni su Belen Rodriguez e la regia del Grande Fratello Vip ha subito censurato. Ecco in realtà cosa ha detto.

Belen Rodriguez, quando ha detto addio per la seconda volta a Stefano De Martino, ha conosciuto Antonino Spinalbese recandosi nel suo salone di bellezza ed è stato un colpo di fulmine per entrambi. Nonostante la differenza d’età, hanno avuto un’intensa storia d’amore. Dopo un anno nella loro vita è arrivata la piccola Luna Marì.

In seguito alla nascita della figlia le loro strade si sono separate, dunque lei è tornata tra le braccia dell’ex allievo di Amici mentre lui si è dedicato totalmente al lavoro e a Luna Marì. Poi ha accettato con entusiasmo la proposta del reality condotto da Alfonso Signorini e ancora oggi vive tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di incontrare Ginevra Lamborghini, la quale è andata via per colpa di una frase detta a discapito di Marco Bellavia. Subito dopo Giaele De Donà si è avvicinata a lui, però Oriana Marzoli è riuscita a trascorrere con lui momenti piacevoli sotto le coperte. Tuttavia il ragazzo ha preferito indietreggiare.

Belen era stata chiara all’inizio del suo percorso televisivo. Se avesse parlato di lei e della figlia sarebbe ricorsa alle vie legali. Probabilmente, senza rendersene conto delle telecamere, ha svelato un retroscena del tutto inaspettato sulla relazione ormai giunta al capolinea. La regia ha censurato, ma delle parole sono state ben comprese.

“Me ne andavo, scappavo”

“Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Non so se volersi bene basta in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”.

Poi ha parlato dell’amore per la figlia: “E’ tutto per me. Mi manca, ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni…da giovane volevo sposarmi , ma non volevo avere figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece la vita ti mette davanti a cose inaspettate“.

L’augurio dei fan

In questo modo Antonino ha fatto capire che in un certo senso che la fine della storia d’amore è dipeso anche dal suo atteggiamento. Probabilmente avrà inciso anche il peso della popolarità di Belen, non facile da gestire se non si appartiene al mondo dello spettacolo.

I fan sperano che anche lui possa trovare l’anima gemella. Quando uscirà dalla casa, si darà una possibilità con Ginevra? Per scoprirlo non ci resta che attendere.