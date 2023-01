Grande Fratello Vip, scene che sarebbe stato meglio censurare: “In ginocchio sotto le coperte”

Grande Fratello Vip, la settima edizione del reality, ancora una volta ha voluto stupire i numerosi telespettatori. Le telecamere, sempre presenti e vigili, stavolta mostrano una scena molto forte e passionale. Due partecipanti beccati- pensate- ” in ginocchio sotto le coperte”. E molti ora in Rete si chiedono se non era meglio censurare la scena!

Le storie e i flirt, nonché momenti in cui ci si lascia andare, incuranti il fatto di essere ripresi 24 ore su 24, non si contano ormai più. Inoltre, come ex concorrenti hanno raccontato, quando sei dentro la Casa da mesi quasi ti dimentichi il fatto di essere visto da milioni di persone. E così ti muovi liberamente e lasci da parte qualsiasi forma di inibizione!

Sta di fatto che certe scene, alquanto forti e a tratti spinte, non vanno molto a genio ad alcuni fan della trasmissione nonché a molti utenti che hanno iniziato a mormorare sull’accaduto sui Social. In molti hanno espressamente chiesto agli autori di cercare di evitare di farle vedere, chiaramente quando è possibile, mostrando qualcosa d’altro.

In ogni caso ci sono anche altre persone che sostengono che non sia del tutto giusto farlo perché si sta parlando di un reality. Pertanto censurare ciò potrebbe andare contro all’idea stessa del programma. E poi stavolta i due protagonisti non avrebbero fatto nulla di che anche perché l’uomo avrebbe mandato via la donna. Di chi stiamo parlando? Fuori i nomi!

Antonino e Oriana, la scena che non ti aspetti

Stiamo parlando dell’affascinante Antonino Spinalbese, da poco tornato in gioco dopo che era uscito diversi giorni per alcuni problemi di salute, e della sensuale Oriana Marzioli. I due avevano intrecciato una relazione ma è sempre stato ben chiaro a tutti che fosse lei quella cotta come una pera. Lui è sovente apparso freddo e distaccato.

E anche stavolta ha dimostrato di esserlo. La modella voleva riconquistarlo e ha sostanzialmente chiesto di non lasciarla. Lui è stato irremovibile e l’ha definita una Porche mentre lui desidera una Ferrari. Non vuole più avere niente a che fare con lei, tanto meno una storia. Tanto più che, come ha svelato lo stesso, aveva persino pensato di denunciarla!

Lei è un capitolo chiuso!

Il motivo? Frasi offensive e che avrebbero potuto procurargli anche non poche gatte da pelare con una persona molto nota fuori dalla Casa Più Spiata D’Italia che- secondo molti utenti- potrebbe essere Belen. Non per nulla lei è la mamma della sua piccola Luna Marì che è la luce dei suoi occhi e che infatti nomina spesso al GF.

Insomma per lui oggi quel che conta è l’amore per la sua creatura. Certo, ha voglia di innamorarsi e di avere una persona accanto, ma se quest’ultima non lo convince pienamente e può creargli dei problemi per via di alcune sue dichiarazioni o suoi atteggiamenti da lui considerati poco consoni, è pronto a lasciarla andare. E ora per lui Oriana è un capitolo bello che chiuso!