Simone Di Pasquale e Natalia Titova, perchè si sono lasciati: Ecco cosa mi ha fatto

Per tanti anni l’affascinante Simone di Pasquale e la bellissima Natalia Titova hanno fatto coppia fissa. Inoltre hanno svolto in maniera impeccabile il ruolo di maestri per Milly Carlucci a Ballando Con Le Stelle. Tuttavia ancora oggi, a distanza di molti anni dalla fine della loro liason, i fan si chiedono per quale motivo si siano lasciati.

E ora, ai microfoni della meravigliosa Serena Bortone, è stato l’uomo che ne ha parlato, rompendo la sua proverbiale riservatezza. I telespettatori, soprattutto quelli più curiosi, sono rimasti letteralmente a bocca aperta. E lo sono rimasti anche dopo aver saputo in che rapporti sono oggi…

I due sono indubbiamente due immensi professionisti, molto amati dal grande pubblico. La fama al massimo grado la devono ovviamente al noto programma danzereccio di Rai 1 che lei ha abbandonato da tempo. In primis lo ha fatto per approdare ad Amici in qualità di insegnante di ballo e poi, dopo aver lasciato anche la Corte di Maria De Filippi, per occuparsi della sua scuola di danza.

Un impegno che svolge ancora oggi con grande passione e acuta devozione. Oggi è una mamma felice di due splendide ragazzine e la compagna sempre più innamorata di Massimiliano Rosolino che ha conosciuto proprio in pista, durante la sua esperienza a Ballando. Simone dal canto suo pare avere una compagna ma ne parla poco dal momento che il suo privato tale per lui dovrebbe rimanere.

La verità sulla fine del loro amore

Sta di fatto che lui non ha avuto alcun problema a parlare della sua ex con la quale è rimasto in buoni rapporti. La stima e le vuole bene. Quando ne parla si percepisce tutto questo e ciò è stata una vera coccola per gli estimatori di entrambi. Perché è finita? Perché, come ha candidamente ammesso l’uomo, può capitare talvolta che l’amore finisca. Ed è quello che è capitato a loro.

Inoltre lui non è affatto geloso del compagno di lei, tant’è che durante la puntata ha pure scherzato con lui sull’abbronzatura di Natalia che era lei stessa presente. Risate a non finire e momenti sereni e rilassati che hanno strappato più di un sorriso ai numerosi telespettatori di Oggi è Un Altro Giorno.

Lui oggi è la star della TV

Telespettatori che amano anche seguire Simone durante le sue varie collaborazioni televisive. Se- infatti- il ballerino ha deciso di non svolgere più il ruolo di maestro a Ballando Con Le Stelle, collabora ancora con il programma nelle vesti di commentatore. Stesso discorso per il Cantante Mascherato dove lavora anche dietro le quinte.

Non per nulla l’uomo ha dimostrato, come la collega Sara Di Vaira, di possedere una parlantina sciolta e una meravigliosa presenza scenica. Inoltre è anche molto preparato e simpatico, oltre che assai empatico. Qualità essenziali per essere un bravo conduttore. E chissà che ben presto non scelga questa strada! Le sue fan se lo augurano dal profondo del cuore.