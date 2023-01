Pessime notizie per Che Dio Ci Aiuti: oltre all’addio di Suor Angela succede anche questo

Non è un bel periodo per la fiction Che Dio Ci Aiuti 7. Oltre all’addio di Suor Angela, adesso è arrivata un’altra batosta da affrontare.

La prima puntata della fiction è andata in onda il 15 dicembre 2011 e da allora al pubblico è sempre stata proposta una trama avvincente. La protagonista assoluta è Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. una donna di chiesa più unica che rara nel suo genere. Aiuta coloro che si recano nel suo convento nella quotidianità, dunque è impossibile non amarla.

I fan ricorderanno senza dubbio la puntata in cui Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi) è stata tentata dal bellissimo giardiniere del convento interpretato da Can Yaman. E’ stato un momento divertente, anche perché tra i due c’è una palese sintonia artistica.

Nella settima stagione Suor Costanza (Valeria Patrizi) è andata via momentaneamente, così ha affidato a Suor Angela la gestione del convento e il peso di questa responsabilità l’ha resa più rigida e severa. Come se non bastasse nella seconda puntata darà il convento nelle mani di Azzurra perché anche lei andrà via.

Duro colpo per i fan della fiction che non hanno smesso di versare lacrime. Anche se l’addio ha tenuto col fiato sospeso tutti e ci sono stati ottimi risultati in termini di ascolti, ultimamente qualcosa pare che sia cambiato.

Ascolti tv preoccupanti

Secondo fonti attendibili sembra che la puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 abbia tenuto davanti al piccolo schermo 4.585.000 telespettatori con il 24% di share. Un buon risultato se non fosse per il fatto che si è assistito a un calo. E’ la prima volta che capita una cosa del genere, quindi gli alti vertici della Rai non si sono rammaricati.

In compenso hanno gioito per la ribalta di Alberto Matano al timone della conduzione de La vita in diretta. Nella diretta in questione ha affrontato come argomento la morte dell’indimenticabile Gina Lollobrigida garantendo alla Rai ben 2.792.000 telespettatori con 21,80% di share. Da non dimenticare della lite che c’è stata tra Mara Venier e Marisela Federici.

Alberto Matano – Youbee.it

Un addio temporaneo?

Nonostante il calo di ascolti le suore sono riuscite ad avere la meglio sulla partita Juventus-Monza di Coppia Italia andata in onda su canale 5 giovedì 19 gennaio 2023. 4,375.000 spettatori con il 20,4% di share non sono serviti per tenere testa alla fiction.

Per quanto riguarda la scelta della Ricci di lasciare la fiction non è ancora certo se sarà una cosa temporanea o no. Per questo motivo non ci resta che attendere delle news.