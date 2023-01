Uomini e Donne, presentata la nuova tronista ma i fan la distruggono: “29 anni portati malissimo, sembrava una del trono over”

La nuova tronista di Uomini e Donne già sta facendo discutere il web. Secondo qualche utente social sarebbe più appropriata per il Trono Over.

In questi giorni al centro dello studio del programma televisivo ci sono Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Lui le ha dato l’esclusiva e hanno trascorso insieme le feste natalizie e l’Epifania. La dama ne ha parlato con le lacrime agli occhi per poi ricredersi quando il bel pugliese ha fatto nuovamente un passo indietro. Ha detto che sarebbe già si sarebbe dovuto innamorare, ma non esclude che ciò possa accadere.

Gloria, incredula e stufa del suo atteggiamento, ha riferito che ci penserà. Nel frattempo Riccardo ha fatto entrare nello studio una pretendente che ha mandato via a malincuore. Di conseguenza tutti si sono nuovamente lamentati del suo modo di fare.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Federico Nicotera e Lavinia Mauro si stanno avvicinando alla scelta. La ragazza sceglierà tra Alessio Campoli e Alessio Corvino in questi giorni, ma le registrazioni andranno in onda probabilmente tra due settimane. Il primo, invece, è ancora indeciso su Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Anche se non si sa ancora come terminerà il loro percorso, sul web è già stata svelata l’identità della nuova tronista. E’ una bellissima ragazza e ciò lo si può dedurre osservando il suo profilo Instagram. Tuttavia qualcuno ha avuto da ridire sul suo conto.

“Obiettivamente dimostra più anni”

Lei si chiama Nicole Santinelli, ha 29 anni ed è nata nella capitale italiana. Nel video di presentazione ha parlato a cuore aperto della sua vita: “Il lavoro rappresenta il lato dinamico del mio carattere. Sono un’account manager di un’azienda di informatica e curo la parte social marketing di un ristorante di Roma. In pratica non mi fermo mai. La mia vita è molto frenetica, giro come una trottola”.

Nel post, pubblicato nella pagina Instagram del programma, è stato inserito il video in cui si presenta e alcuni commenti non sono passati inosservati: “Obiettivamente dimostra più anni di quelli che dichiara”, “Non siamo abituati più a vedere ragazze acqua e sapone e non super rifatte”, “Potrebbe stare seduta tranquillamente nel parterre femminile del Trono over” e tanti altri ancora si possono leggere.

Curiosità sulla nuova tronista

A prescindere da tutto la sua presentazione ha convinto gli utenti social. Infatti si possono ascoltare le sue passioni: “Mi piacciono gli sport faticosi, quelli acquatici e le arrampicate. Adoro i motori e amo guidare”.

Infine ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo partner ideale: “Non cerco delle caratteristiche speciali in un uomo, ma tre categorie proprio non le tollero: i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati“.