“Oltre alla frase anche le movenze! Vomitevole”: Nicole Murgia fatta a pezzi dal web

Nicole Murgia è un concorrente dell’attuale edizione del Gf Vip ed è al centro delle polemiche per una frase detta davanti alle telecamere. E’ richiesta la squalifica immediata.

Nonostante Nicole sia entrata da poco nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini ha subito creato delle dinamiche all’interno di un gruppo ormai consolidato. Ha discusso con Oriana Marzoli per via del bacio con Daniele Dal Moro che si sono dati nel cuore della notte. Secondo il suo parere la bella spagnola avrebbe dovuto dirglielo per correttezza.

Poi sul web è stata pubblicato un video in cui le due donne lasciano intendere che non hanno interesse per il ragazzo, in quanto avrebbero discusso sorridendo. Secondo alcuni utenti social l’avrebbero fatto solo per avere più visibilità. Come se non bastasse l’altro giorno ha manifestato interesse per Antonino Spinalbese e Oriana le ha consigliato di provarci.

Poi da poco sono emersi dei retroscena inaspettati sulla sua relazione ormai archiviata con Andrea Maestrelli. Quest’ultimo durante una conversazione con Edoardo Tavassi ha fatto capire che lei sarebbe stata aggressiva nei suoi confronti sia da un punto di vista verbale che fisico.

Adesso è al centro delle polemiche per aver pronunciato una frase mentre giocava a biliardo con dei compagni d’avventura. Il web si è scatenato chiedendo la squalifica immediata, proprio come è accaduto nelle precedenti edizioni.

“Mi meraviglio di questa signora”

In poche parole era in compagnia di Luca Onestini, Edoardo e Andrea e mentre stava giocando non solo ha fatto riferimento alle persone con la sindrome di down, ma le ha anche imitate nei movimenti. In passato alcuni concorrenti hanno fatto lo stesso e sono stati mandati via senza alcun indugio.

“Mi meraviglio di questa signora che è anche una mamma. Ma come fa la produzione a tenere certa gente. Io ho un nipote down ed è meraviglioso”, “Non c’è persona lì dentro che abbia educazione, eccetto George. Hanno un linguaggio terribile e non mi dite che è normale perché non lo è per niente: è una vergogna!” e tanti altri commenti si possono leggere nel post pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality.

I provvedimenti della produzione

Gli utenti social più attenti hanno notato che Nicole ha utilizzato due volte il termine down e in sottoforma di insulto. Tuttavia anche gli altri concorrenti avrebbero fatto la medesima imitazione. Per questo motivo potrebbero essere chiamati in causa anche gli altri.

Questo è solo uno dei tanti episodi negativi della casa. Infatti Alfonso Signorini ha garantito che all’ennesimo gesto del tutto fuori luogo ridurrà la quantità di cibo. Stavolta sarà quella buona? Per scoprirlo non ci resta che attendere.