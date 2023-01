Davide Donadei, retroscena disgustoso sul tradimento: “Ha tradito Chiara con…”

Davide Donadei è da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip e la sua relazione con l’ex Chiara Rabbi è giunta al capolinea per colpa di un tradimento di lui. Il terzo incomodo ha partecipato a un noto talent show della Mediaset.

Davide Donadei è stato un tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi della scorsa edizione e ha subito conquistato il pubblico per la sua dolcezza e bontà d’animo. Tra le varie pretendenti due hanno catturato la sua attenzione: Chiara e Beatrice Buonocore. Tutti credevano che avrebbe scelto la seconda, però a gran sorpresa è andato via con la prima dallo studio.

Hanno vissuto una favola d’amore fatta di alti e bassi per via di problemi esterni alla coppia. Per fortuna sono riusciti ad avere la meglio. Poi come un fulmine a ciel sereno hanno comunicato di aver messo la parola fine al fidanzamento. A distanza di mesi si sono recati nello studio di UeD per spiegare le cause della rottura. Nella faccenda era inclusa Roberta Di Padua.

La dama non ha mai smesso di cercarlo e, una volta tornato single, si sono incontrati. Secondo il loro racconto non sono andati oltre, ma a prescindere da questo dettaglio in tanti si sono scagliati contro i due mentre Chiara era in silenzio.

Adesso Davide è un concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini e sta facendo discutere per delle frasi dette a discapito di Oriana Marzoli. Tra l’atro è spuntato il nome della ragazza con la quale avrebbe tradito Chiara. E’ stata un’allieva di Amici di Maria De Filippi.

“Aveva detto che con Chiara era finita”

Deianira Marzano ha svelato la sua identità. Si tratta di Arianna Gianfelici: “Ha avuto una relazione con Davide mentre era in pausa di riflessione con Chiara. Però lui aveva detto che con Chiara era finita”.

La diretta interessata è intervenuta per raccontare un aneddoto: “Salgo a casa, vedo una rosa…il dubbio c’era. Glielo chiedo e mi dice che era Chiara, c’era un bigliettino e gli dico ‘Voi state ancora insieme’. Mi disse che sarebbe andata a prendere le sue cose e che ci sarebbe stata solo sua madre ad aspettarla in casa“.

Arianna Gianfelici – Youbee.it

“No, con Chiara è finita”

Poi ha proseguito nel discorso spiegando come si sono conosciuti a Gallipoli: “Mi chiede se sono quella di Amici e io se lui è di UeD. Ci identifichiamo così. Poi mi chiede come sia andato il percorso e io chiedo di Chiara. Lui cosa ridicola dice che è finita“.

Per ora Davide non sa nulla di ciò che si sta dicendo sul suo conto. Sicuramente se ne parlerà nella prossima diretta del Grande Fratello Vip. Ragion per cui non ci resta che attendere.