Mauro Marin, la vittoria al Gf non l’ha aiutato affatto: un dramma dopo l’altro | Com’è ridotto oggi

Mauro Marin ha vinto una precedente edizione del Grande Fratello. Da anni è scomparso dalla circolazione, dunque qualcuno ha chiesto il motivo. Ecco com’è diventato e di cosa si sta occupando da quando ha lasciato la casa.

Mauro Marin è un salumiere di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, che si è aggiudicato la vittoria della decima edizione del reality di canale 5. I telespettatori ricorderanno sicuramente le liti avute con i suoi compagni d’avventura per via del suo carattere complesso. Eppure il pubblico ha voluto premiarlo regalandogli la vittoria.

Una volta spente le telecamere la sua vita privata ha incuriosito gli italiani, dato che ha riconosciuto solo qualche anno fa il figlio Brando. La compagna Jessica Bellei, dopo sei mesi di frequentazione, ha scoperto di essere in dolce attesa. Tuttavia al terzo mese di gravidanza sono saltati fuori i tradimenti di lui e di conseguenza lei non ci ha pensato due volte a lasciarlo.

Nello studio di Barbara D’Urso Mauro ha incontrato per la prima volta il figlio, ma davanti alle telecamere disse di non essere certo della sua paternità. Poi solo nel 2022 non solo lo ha riconosciuto, ma è tornato con Jessica. Una storia conclusa con un lieto fine.

Da un po’ è sparito dalla circolazione, quindi in tanti si sono chiesti che fine abbia fatto. In realtà non tutti sanno che ha avuto dei disturbi psicologici. Ne ha parlato a cuore aperto in un programma televisivo. Ecco ora come sta.

L’inaspettata confessione di Mauro Marin

A Domenica Live aveva riferito di soffrire di disturbi legati a una forma di bipolarismo. Si è affidato alle cure dei medici dell’ospedale psichiatrico di Montebelluna. Si è recato personalmente nella struttura perché consapevole di aver bisogno di una mano.

Questi problemi lo hanno allontanato da Jessica, con la quale poi ha voluto riprovarci. Ecco cosa ha detto durante l’intervista rilasciata a Nuovo: “Mio figlio e la mia compagna rappresentano un’ancora di salvezza per me. Abbiamo deciso di provare a recuperare il nostro rapporto. Per il bene della coppia e del bambino”.

Un sogno nel cassetto

Secondo quanto riportato sul web la storia con Jessica è stata archiviata e ora Mauro Marin sta con un’altra, della quale non si conosce l’identità. Brando vive con la madre a Sulmona mentre lui sta a Castelfranco Veneto svolgendo la sua attività.

Non riesce spesso a incontrare il figlio, dunque ricorre alle videochiamate per ridurre le distanze geografiche. Nonostante non faccia più parte del mondo dello spettacolo, ha sempre espresso il desiderio di partecipare a L’Isola dei famosi.