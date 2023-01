Sciagura ad Amici: “L’infezione è arrivata il cervello” | Tutta colpa del virus

In questi giorni si sta parlando della questione di Capodanno, anche se l’attenzione si è focalizzata su un ex allievo di Amici che ha dovuto fare i conti con dei problemi fisici alquanto gravi. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La notte del 31 dicembre 2022 è accaduto un evento che ha spinto la produzione a prendere dei provvedimenti con alcuni allievi. Maddalena, Wax, Ndg, Samu, Valeria e Tommi Dalì sono stati i protagonisti della triste vicenda. Valeria è stata battuta da Cricca, fortemente voluto da Lorella Cuccarini, mentre Tommi è andato via senza sfida per volontà di Rudi Zerbi.

Wax è stato definito il capogruppo di quella serata, dunque sul web in tanti gli hanno puntato il dito contro. Di conseguenza sia il padre che il fratello sono intervenuti in sua difesa sostenendo che dei dettagli di quella sera non sono esatti. A prescindere da tutto la faccenda è avvolta ancora nel manto del mistero, quindi i telespettatori sperano di capire qualcosa in più.

Amici è il talent show che permette agli allievi di rendere la propria passione un lavoro. Proprio per questo tanti utenti social non riescono a comprendere l’atteggiamento dei sei ragazzi. Rischiare un futuro radioso per un gesto privo di significato.

Tuttavia in queste ore l’attenzione si è focalizzata su un altro allievo di una precedente edizione. E’ stato ricoverato in ospedale a causa del Covid ed è andato incontro a delle problematiche serie. Ecco di chi si tratta.

“Una meningite presa in tempo”

Lui non è altro che il cantante Pasqualino Maione. Ha partecipato all’edizione vinta da Marco Carta e attualmente è uno dei giovani più belli e talentuosi. Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere tanti scatti della sua quotidianità e nemmeno stavolta ha fatto eccezione mostrando di trovarsi in ospedale. Non ha esitato a spiegare il motivo nell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

“La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fattole analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”

Venti giorni con atroci mal di testa

L’ex allievo di Amici ha raccontato anche di aver contratto il Covid ben due volte. Prima di essere portato in ospedale è stato venti giorni in casa a letto a causa dei forti mal di testa tali da causargli degli svenimenti.

Per questo motivo i parenti non hanno esitato a consultare i medici. Per fortuna la situazione risulta essere stabile. Sicuramente sarà sua premura tenere aggiornati i fan.