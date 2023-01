Ricordate Roberto Da Crema detto il Baffo? Dopo le televendite è ridotto così

Roberto Da Crema, noto come il Baffo, è stato uno dei volti più noti del piccolo schermo, soprattutto per il settore delle televendite. Molti si chiedono che fine abbia fatto.

Nato a Milano il 20 febbraio 1953, l’uomo è un imprenditore televisivo italiano. Ha uno stile di conduzione che è rimasto nella storia della televisione: dal dare i pugni sul tavolo fino a maltrattare gli oggetti messi in vendita. E’ impossibile che finisca nel dimenticatoio.

Con la sua dialettica era capace di dare valore anche a oggetti del tutto sprovvisti. Camicie, giubbini, orologi e tanto altro ancora pubblicizzava ottenendo sempre un grande successo. Poi nella metà degli anni ’90 ha deciso di abbandonare le televendite per avere uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Nel 1996 ha fatto parte del cast del film Chiavi in mano e tre anni dopo nelle sale cinematografiche è stato protagonista di un film che non ha fatto incassare una somma rilevante. E’ diventato inviato di Libero, la trasmissione televisiva condotta da Teo Mammuccari e nel 2004 ha partecipato al reality La Fattoria. Purtroppo è andato via a causa di una bestemmia.

Nello stesso hanno ha partecipato a una puntata di Camera Cafè. Ciò dimostra che si è impegnato per raggiungere questi risultati. Dopo si è solo presentato negli studi televisivi di Barbara D’Urso e di Serena Bortone. Di recente a Oggi è un altro giorno ha parlato della sua vita a 360 gradi.

Ecco di cosa si occupa oggi l’imprenditore

Serena Bortone gli ha dato la possibilità di raccontare sia la vita privata che professionale. Nel suo curriculum ci sono anche dei lavori inerenti alla musica. Non a caso ha inciso un album intitolato Vendo (Parola di Baffo) nel 1995. Adesso è lontano dai riflettori e aiuta Valentina e Moris nella gestione delle televendite attraverso i Magazzini Pubbli-Store. Inoltre nel tempo libero si dedica alla sua passione, ovvero la pesca.

Molti sostengono che sia cambiato fisicamente, ma non in modo così radicale. Lo scorrere del tempo lascia i suoi segni, ma sicuramente non ha perso il suo carisma. Adesso vive a Lampedusa con la moglie Roberta.

Curiosità sulla famiglia

Moris e Valentina sono i figli di Roberto Da Crema. Per motivi di lavoro vivono in Lombardia mentre il padre è tornato a Lampedusa dove spesso aiuta nelle vendite dei pescherecci.

Non si hanno tante informazioni sul loro conto perché risultano estranei al mondo dello spettacolo. Infatti lavorano nell’azienda inerente alle televendite.