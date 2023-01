Federico Fashion Style, ora l’ha reso noto a tutti: scoperto chi è il suo vero amore

Federico Lauro, noto come Federico Fashion Style, è al centro dell’attenzione per via della sua situazione sentimentale. Adesso ha chiarito ai fan se nella sua vita c’è qualcuno.

Federico Fashion Style è il parrucchiere di fiducia di molte donne del mondo dello spettacolo. Basta menzionare Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex di Andrea Damante. Su Realtime ha aperto le porte del suo salone con il programma Il salone delle meraviglie, dove si è dedica alle sue clienti mettendosi all’opera con le forbici.

Per quanto riguarda la vita privata da anni è stato legato a Letizia Porcu, la quale lo ha reso padre di una splendida bambina. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della loro separazione, data da lei sui social. Federico, invece, ne ha parlato nello studio di Verissimo a Silvia Toffanin. Ha dichiarato che c’erano dei problemi, però non pensava che ci sarebbe stato un finale del genere.

Come se non bastasse da poco Letizia è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Deianira Marzano ha svelato la sua identità. Si tratta del dj e producer di fama internazionale Vincent Arena. Nella sua carriera ha avuto modo di collaborare con Elettra Lamborghini e su Spotify i suoi brani sono i più ascoltati del momenti.

Qualche utente social ha chiesto a Federico Lauro se anche nel suo cuore c’è una persona. Essendo molto disponibile con i suoi follower, non ha esitato a dare una risposta netta e chiara.

“L’amore per me non esiste”

“Se sono single? Ovviamente lo sarò per sempre. Per me l’amore non esiste, o almeno in questo momento storico…chi amo davvero? L’unico amore della mia vita che sarà per sempre è per mia figlia”. Le parole di Federico non lasciano alcun dubbio: per ora non c’è nessuno nel suo cuore se non la sua piccola.

Poi ha aggiunto un suo parere sulle voci inerenti alla doppia vita: “Io credo che nella vita si possa amare chiunque…sono libero di amare chiunque. Se sono gay? Questa cosa non vi riguarda. So bene che questi pettegolezzi ci sono da tanto tempo…non credo di dover dare spiegazioni”.

La reazione alla notizia del fidanzamento

Sulla questione di Letizia Porcu e Vincent Arena, Federico ha fatto delle allusioni: “Quando si chiude una porta si apre un portone. Non è morto mica nessuno. Ho solo chiuso una storia, che era già chiusa, solo che continuava per il bene della figlia (da parte mia)”.

Infine: “Se sto rosicando? Ma di chi? Assolutamente il nulla per me”. Nonostante abbia detto che non gli interessa, qualcuno sostiene l’esatto opposto.