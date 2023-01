Altra squalificata al Grande Fratello Vip: stavolta tocca al preferito del pubblico

In questi giorni è al centro delle polemiche un concorrente molto amato dai telespettatori. Al Grande Fratello Vip è stata richiesto un altro provvedimento da prendere il più presto possibile. La faccenda riguarda Oriana Marzoli.

Da quando Oriana è entrata nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini tante dinamiche si sono create nel gruppo ormai consolidato. All’inizio ha legato con Antonella Fiordelisi, però con il passare del tempo i rapporti sono peggiorati al punto tale da arrivare ai ferri corti.

Poi si è avvicinata ad Antonino Spinalbese e insieme hanno trascorso piacevoli notti sotto le coperte, scatenando la reazione di gelosie di Giaele De Donà. Poi l’ex di Belen Rodriguez si è allontanato in seguito ad alcune affermazioni di lei fatte sulla figlia Luna Marì. Fino a qualche giorno fa era indecisa tra Luca Onestini e Daniele Dal Moro.

Dopo vari battibecchi ha deciso di focalizzarsi sull’ex tronista di Uomini e Donne dandogli un bacio. Nonostante tutto non si è evoluta la loro amicizia in qualcosa di più importante per via dei dubbi di lui. Ne hanno parlato anche nell’ultima diretta andata in onda. A prescindere da tutto Oriana è una delle concorrenti più amate di quest’edizione.

Di recente è stata presa di mira da un suo compagno di avventura, il quale le ha fatto uno scherzo non gradito dai telespettatori. Purtroppo uno dei uomini più ‘forti’ del Gf Vip è al centro delle polemiche. Qualcuno ha addirittura chiesto la sua squalifica. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

“Prendete provvedimenti”

Oriana è spesso argomento di conversazione di alcuni concorrenti della casa. Davide Donadei, per esempio, ha detto che non la reputa una bella donna e Antonella sostiene che ha bisogno di un uomo per fare audience. Ha addirittura insinuato che potrebbe provarci con persone impegnate, però davanti a simili accuse la diretta interessata risponde sempre con il sorriso.

L’altro giorno Edoardo Tavassi le ha messo la cenere della sigaretta nel suo bicchiere. Ignara di ciò, Oriana ha ingerito il drink senza problemi e gli altri hanno iniziato a ridere. Un utente social ha insinuato che l’intera sigaretta è stata messa e non solo la cenere.

Tutti contro Edoardo

Edoardo regala momenti piacevoli con la sua spiccata ironia. Con Micol Incorvaia organizza dei simpatici siparietti che fanno divertire sia la casa che il pubblico, ma stavolta si dice che abbia esagerato.

I fan del reality sperano che si prendano dei provvedimenti per l’ennesimo atto considerato inappropriato per il contesto televisivo. Secondo il loro parere Oriana può risultare una persona che sta allo scherzo, però questo non giustifica il comportamento né suo né quello degli altri.