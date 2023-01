Elenoire Ferruzzi, trapela la rarissima foto prima della chirurgia: bellezza disumana

Nonostante sia uscita da un paio di mesi ormai dalla Casa Più Spiata D’Italia la camaleontica Elenoire Ferruzzi fa ancora parlare ampiamente di se. Inoltre la sua presenza all’interno del padre di tutti i reality ha lasciato il segno. E ora sul Web spunta una sua foto, molto rara, di lei prima di affidarsi alla chirurgia estetica. Che schianto!

Il suo nome, insieme a quello dell’affascinante Antonino Spinalbese, che- a differenza della donna- è ancora in gara, è stato uno dei primi a essere dato per certo per quanto concerneva i partecipanti alla settima e assai attesa edizione del Grande Fratello Vip che è ancora attualmente in onda.

Tra l’altro sta dando non poche gatte da pelare ad Alfonso Signorini, il suo bravo conduttore, che ne ha viste realmente di tutti i colori. Ed è stato proprio lui, visibilmente dispiaciuto e deluso, che le ha comunicato la decisione di far uscire dal gioco Elenoire dopo che si era comportata davvero molto male nei confronti di Nikita.

Come di certo ricorderete la Ferruzzi, oltre aver speso parole al vetriolo per la modella, che è anche tra le preferite del pubblico, ha sputato in terra dopo che lei era passata e ha iniziato a insinuare che portasse sfortuna. Tutto questo non è ovviamente passato inosservato all’occhio assai vigile degli autori che poi hanno deciso di correre ai ripari.

L’ha mandata fuori il pubblico

E così hanno indetto un televoto con il quale i telespettatori dovevano decidere a stretto giro se lei potesse rimanere all’interno del reality oppure no. E quando il direttore di Chi le ha comunicato che lei dovesse uscire la donna è apparsa decisamente mesta. Ha anche chiesto scusa all’altra ma ormai era davvero troppo tardi.

Tanto più che già nelle settimane precedenti aveva reagito in maniera esagerata, a tratti isterica, nei confronti sia di Luca Salatino che di Daniele Dal Moro, dei quali si era invaghita ma che le avevano detto sul muso di lasciarli in pace in quanto non minimamente interessati a lei, nonostante Elenoire continuasse imperterrita a sostenere l’esatto contrario.

Prima della chirurgia

E mentre sul Web si ripercorre la sua esperienza al GF ecco che fa magicamente capolino una foto, definibile a buona ragione, come una vera e propria rarità, dopo la Ferruzzi appare molto diversa da come la vediamo oggi sia sul Piccolo Schermo che sui Social, dove è decisamente molto attiva.

Prima di eccedere con le operazioni, che secondo molti utenti sarebbero state fin troppo eccesive, lei optava per un look più acqua e sapone. Stesso identico discorso per il make up che era quasi assente. I capelli erano sempre lunghi e lisci, ma meno vaporosi. E i lineamenti del suo viso bel viso ben più dolci. Un’altra!