Cristina Scuccia, chi è il fidanzato: ormai non è più possibile nascondersi dopo aver tolto il velo

Suor Cristina da un po’ di tempo non esiste più e al suo posto abbiamo Cristina Scuccia. Eh sì, la religiosa che anni fa ci ha lasciato tutti quanti a bocca aperta non solo per le sue incredibili doti vocali e la sua ragguardevole grinta, oggi è diventata una donna laica.

Nessuno se lo aspettava perché lei ha sempre dichiarato che pur amando profondamente cantare e la musica in generale non aveva nemmeno la mezza intenzione di lasciare in maniera definitiva il convento. Eppure, dopo la pubblicazione di svariati ep, è uscita di scena per poi riapparire in TV senza il suo classico velo.

L’abbiamo vista esattamente così nel corso delle sue seguitissime ospitate a Verissimo, il rotocalco di punta di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, autentica Regina delle Reti Mediaset insieme alla mitica Maria De Filippi. Truccata, seppur in maniera delicata e leggera, con i capelli sciolti e un abito molto femminile, ha messo in risalto la sua bellezza.

Una bellezza che, quando indossava la tonaca, era passata inosservata anche per via degli occhiali, dalla montatura un po’ fuori moda, che le nascondevano il viso. Oggi non li indossa più e al suo posto ha delle lenti a contatto. Appare felice e serena della sua scelta sebbene si sta godendo la sua nuova vita un poco alla volta, senza alcuna fretta.

Bellissima e super femminile in TV

Si è ri-organizzata l’esistenza anche dal punto di vista professionale e lavorativo e non vede l’ora di far ascoltare sia i vecchi che i nuovi brani, comprese pure delle belle cover, ai suoi fan che sono molto numerosi. Fan non l’hanno più persa di vista da quando svariati anni fa ha conquistato il palco di The Voice e in particolare il giudice J-Ax.

Poi l’abbiamo vista danzare sulla pista di Ballando Con Le Stelle e infine sparire sempre più dalla TV, fino a quando non è magicamente ricomparsa dalla Toffanin che con la sua grazia è riuscita a farla parlare a lungo di se, del suo passato, del suo presente e ovviamente del suo futuro.

Ha un fidanzato?

In molti hanno poi iniziato a chiedersi se la donna abbia deciso di lasciare la vita da religiosa per amore di un uomo in particolare del quale si sarebbe follemente innamorata. Del resto capita a molte persone di capire di dover mollare tutto per poter seguire il proprio cuore all’interno di un’esistenza più laica.

Tuttavia a quanto pare per ora non c’è in ballo nessun fidanzato, anche se bella, dolce e simpatica come è Cristina di certo non le mancheranno gli ammiratori. In ogni caso quel che conta è che lei oggi stia bene e felice della decisione presa dopo una lunga e accorata riflessione.