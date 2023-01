Chanel Totti, massacrata dalle critiche: l’ultima foto non è proprio piaciuta

Non è facile essere la figlia di due personaggi molti in vista e assai chiacchierati per la loro vita sentimentale come Francesco Totti e Ilary Blasi. E la loro secondogenita Chanel, che è la più famosa dei tre loro figli, lo sa molto bene. Tuttavia la ragazza, che è davvero bellissima, non si è persa mai d’animo e ha deciso di diventare una star del Web.

Non per nulla è molto attiva sui Social in particolar modo su Instagram e su Tik Tok e lo è sia con la pubblicazione di foto sia di video. Le sue Storie poi diventano in men che non si dica. E quando decide di apparire con il suo adorato papà i like, così come le condivisioni, aumentano a dismisura.

Tra l’altro ha anche deciso di trascorrere il Natale con lui e la sua nuova compagna nella casa che la coppia ha preso a Roma e che è venuta pronta esattamente poco prima delle festività che si sono da poco concluse. In ogni caso è in ottimi rapporti anche con la sua splendida mamma, che si è rifatta anche lei, sebbene in tempi recenti, una vita dal punto di vista sentimentale.

Da lei avrebbe preso la passione, davvero forte, per la Moda e gli abiti. Non per nulla Chanel mostra sovente i suoi capi e i suoi look, nonché i suoi accessori, sempre degni di nota. Ci ha anche fatto vedere il suo guardaroba che ha stupito per il grande ordine con cui la ragazza ha risposto ogni singolo capo. Chapeau!

Lei è bellissima

Tuttavia c’è anche da dire che nelle fotografie e nei vari selfie che pubblica possiamo anche ammirare la sua lampante bellezza. I suoi lunghi capelli lisci e biondi appaiono lucenti mentre il suo viso è ben truccato, sebbene non in maniera eccessiva. Il suo fisico è al top e lei adora mettere in risalto il suo pancino bello piatto con microtop.

Anche pantaloni a vita bassa, o eccessivamente alta, sono molto utilizzati dalla ragazza, così come maglioncini a collo alto aderenti e anfibi che donano al suo look un’aria più grintosa. Inoltre ha anche deciso di mostrarsi in bikini per l’immensa gioia dei suoi fan che sono molto numerosi come purtroppo lo sono anche gli haters.

Ennesime critiche per lei sul Web

Costoro hanno avuto nuovamente da ridire dopo cha Chanel ha pubblicato una nuova foto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In essa la quindicenne appare vestita in maniera molto elegante con capi total black. Ad impreziosire il suo look una deliziosa borsa gioiello che lei mostra orgogliosa alla camera.

Molti hanno iniziato a dire che sembra una trentenne, mentre altri l’hanno criticata per i suoi outfit costosi e per il suo desiderio di mettersi in mostra con pose da diva. Insomma, sono piovute ancora una marea di critiche su di lei e ora c’è chi si chiede sul Web quando toccherà a lei fare un’ospitata a Verissimo, dopo Jolanda Renga!