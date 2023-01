Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini preoccupa i fan: “E’ rovinata”

Non è affatto semplice essere nati da due personaggi molto in vista, amati e nel contempo chiacchierati del vasto mondo dello Spettacolo. Lo sa molto bene la bella Jolanda Renga, figlia del mitico cantante bresciano e della splendida Ambra Angiolini. Lei va d’accordissimo con entrambi anche perché mamma e papà si vogliono ancora molto bene, si stimano e si rispettano.

Non stanno più insieme da un pezzo ma non hanno mai speso parole cattive nei confronti dell’altro. In molti speravano in un ritorno di fiamma che non c’è mai stato perché l’amore è finito. Lui ha un’altra compagna da molti anni e lei, dopo la fine della sua storia con Massimiliano Allegri, pare essere nuovamente single.

Jolanda le è stata molto vicino in quel periodo e anche quando la sua mamma ha ricevuto il tapiro da Striscia La Notizia l’ha difesa con le unghie e con i denti sul Web, dimostrando di essere molto matura per la sua età. Con lei appare sovente sui Social sia in Storie che in post.

Splendide tempo fa sono apparse durante una loro seduta dal parrucchiere. Poi amano moltissimo fare sport e camminate all’aria aperta. Tuttavia la ragazza adora passare del tempo anche con il suo affascinante papà che è solito caricare sia su Instagram che su Facebook foto e video che lo ritraggono in compagnia della sua amatissima figliola che è ben più estroversa del secondogenito Leonardo che non ama apparire.

Jolanda dalla Toffanin e scatta la polemica

E ora che la giovane è diventata molto popolare, ecco che è arrivata l’ospitata in TV all’interno di uno dei rotocalchi più amati e seguiti dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando di Verissimo, condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, vera e propria punta di diamante delle Reti Mediaset.

La trasmissione ha da poco annunciato sul suo Profilo Ufficiale Instagram la presenza della ragazza in studio per sabato pomeriggio. E a quel punto il vasto popolo del Web si è letteralmente scatenato! C’è chi ha incominciato ad elogiarla per la sua bellezza e la sua simpatia e chi invece ha voluto attaccarla sia frontalmente che indirettamente.

Le pesanti accuse sul Web

In poche parole si mormora che alla fine la sua mamma ci sia riuscita a portarla sul Piccolo Schermo, aprendole così le porte del mondo dello Spettacolo. Ora, non si sa per quale motivo Jolanda sia stata invitata al noto programma di Canale 5, se solo in veste di figlia d’arte o se invece lo è stata per parlare di qualche suo nuovo importante progetto artistico e lavorativo.

Sta di fatto che molti hanno incominciato a darle della “raccomandata” e c’è pure chi, sperando che ” almeno lei non cedesse alle luci delle ribalta” teme che lei ormai ” si sia rovinata”. Frasi piuttosto forti alle quali per ora la ragazza, che possiede un caratterino davvero niente male, non ha ancora replicato. Tuttavia potrebbe anche decidere di farlo proprio durante la sua chiacchieratissima ospitata!