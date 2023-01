Aurora Ramazzotti, lo annuncia direttamente così: ” E’ nato” | Fan sbigottiti

Aurora Ramazzotti, la splendida figlia primogenita del mitico Eros e della meravigliosa Michelle Hunziker, come ben sappiamo è in attesa del suo primo figlio. Felicissimi i suoi genitori che non vedono l’ora di diventare nonni per la prima volta. E ora la ragazza fa sui Social un annuncio che ha spiazzato tutti quanti i suoi numerosi fan.

In poche parole Aury ha annunciato, tutta felice e orgogliosa, come è anche giusto e normale che sia, di una nascita, parlando al maschile. Molti a quel punto, sapendo che lei ha nel pancino un bimbo, hanno pensato che fosse nato con un po’ di anticipo. E così hanno iniziato a riempirla di domande.

E per dare la novella lei ha scelto ancora una volta il suo Profilo Ufficiale Instagram, da lei ben gestito, ove ama mantenere un filo non solo diretto ma anche decisamente costante con i suoi followers. E da quando ha annunciato della sua gravidanza ha deciso di raccontarsi sempre di più. ” Il tutto” con grande ironia e immensa autoironia.

Qualità che unite alla sua simpatia e alla sua bellezza le hanno permesso di entrare sempre più nel cuore degli italiani di ogni età. Quegli stessi che come hanno letto le sue parole si sono fatti prendere sia dall’agitazione che dall’euforia e hanno incominciato a bombardarla in privato chiedendole spiegazioni in merito.

L’annuncio che spiazza

Che cosa è successo? In poche parole la ragazza, nel fare gli auguri di compleanno al suo storico compagno, ovvero l’affascinante Goffredo Cerza, che è anche il padre della creatura che porta in grembo, ha parlato di nascita. E fin qui nulla di strano perché di questo si tratta in fin dei conti, sebbene sia avvenuta svariati anni fa e non ora!

Tuttavia nel farlo ha pronunciato la frase ” E’ nato” e ciò ha fatto pensare al fatto che fosse venuto al mondo il loro bambino! La donna si è poi apprestata a tranquillizzare il suo pubblico, sostenendo che non si era riferito a ciò, ma semplicemente alla venuta al mondo di più di 20 anni fa della sua dolce metà.

La verità di Aury

In ogni caso ormai manca davvero poco al grande giorno, un mese al massimo. Insomma, la lunga attesa è praticamente quasi finita e ben presto lei potrà abbracciare il suo primo figlio. Un figlio che ha sancito ancora di più l’importanza del suo legame, già ben forte e speciale, con il suo compagno.

Un compagno che avrebbe anche pensato di sposarla, come abbiamo intuito già nel periodo natalizio, da poco concluso, quando le ha regalato un meraviglioso anello che lei ha poi mostrato felice in alcune Stories ove è apparsa teneramente abbracciata alla sua dolce metà. E ora si attende la data, siete pronti a segnarla in agenda?