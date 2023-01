Eddy Martens inchiodato proprio da Alfonso Signorini: purtroppo ha distrutto tutto così

Alfonso Signorini non è solo un abile conduttore, attualmente al timone della settima e rocambolesca edizione del Grande Fratello Vip, ma anche un giornalista tutto di un pezzo e il direttore del magazine Chi da molti anni. Il noto settimanale, che è davvero molto letto, ogni settimana ci regala grandi esclusive e scoop a non finire.

E ciò è possibile grazie anche al suo team di giornalisti e di fotografi che sono sempre sul pezzo. Sta di fatto che lui è riuscito a inchiodare tempo fa anche sul suo giornale l’ex di Antonella Clerici, nonché padre della sua unica figlia Maelle, oggi adolescente. Stiamo ovviamente parlando di Eddy Martens.

L’uomo, che è di svariati anni più giovane dell’amatissima conduttrice di Mamma Rai, l’aveva conquistata grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia. Hanno vissuto una storia durante un periodo di vacanza per lei ma poi hanno deciso di fare sul serio. Hanno vissuto insieme e hanno deciso di diventare genitori.

Lei a un certo punto lo ha anche inserito nel suo gruppo di lavoro, dietro le quinte, ed è tornata piano piano, dopo la gravidanza, ad allietarci con la sua bravura per svariate ore sul Piccolo Schermo. Era riuscita a realizzare, quando ormai quasi non ci credeva più il suo sogno di diventare mamma, ma la vita stava per darle un dolore assai grande.

Signorini lo ha beccato con un’altra

Difatti il suo compagno, con il quale aveva un rapporto assai complicato e altalenante, e che faticava e non poco a fare la vita da uomo di famiglia e di genitore, non ha retto alla fama di lei e al fatto di vivere in qualche maniera alla sua ombra. Lei in Italia è molto amata e conosciuta e questo alla lunga lo ha allontanato parecchio da lei.

Si ha così iniziato a mormorare, e pure pesantemente per la verità, della possibilità di alcuni tradimenti da parte di lui e alla fine è stato Alfonso Signorini, grazie ai suoi fedeli fotografi, a stanarlo e a coglierlo in castagna, mettendo in copertina del suo magazine alcune foto che lo ritraevano in compagnia di una donna che non era Antonella.

Un bravo padre per Maelle

In ogni caso il direttore, ben prima che uscisse il numero incriminato del giornale, ha voluto contattare la donna e spifferarle tutto quanto in nome dell’amicizia e del bene che vige tra di loro. Lei ha molto apprezzato il gesto ma vedere quelle foto le ha fatto indubbiamente molto male, ferendola nel profondo.

Oggi lei ed Eddy sono in buoni rapporti. Entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale e si sentono con una certa frequenza per parlare della figlia che hanno in comune e che sente in ogni caso la mancanza del suo papà che vive lontano da lei. In ogni caso la Clerici lo ha definito un bravo padre.