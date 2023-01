“Non respiro”: gieffina lancia grido d’aiuto nella casa del Gf Vip | La reazione dei coinquilini è vergognosa

Grande Fratello Vip, la settima edizione del padre di tutti i reality che è iniziata a settembre e che proseguirà la messa in onda fino a primavera, sarà ricordata indubbiamente come una delle più complicate e rocambolesche. Tra entrare e uscite di scena, squalifiche, litigate e liasion che nascono e muoiono in men che non si dica, non ci si annoia davvero mai!

Ovviamente i telespettatori, che sono decisamente numerosi, si divertono molto ma talora si indignano anche tantissimo. E ciò capita quando notato che certi concorrenti, dimenticandosi delle buone maniere, iniziano a trattare un po’ troppo male le donne. E anche quando una di loro non si sente bene, anziché prestarle soccorso immediato mettono in luce o indifferenza o cattiveria gratuita.

Tutto questo non può passare inosservato dall’occhio vigile degli autori che, grazie alla presenza costante delle telecamere, presenti praticamente ovunque all’interno della Casa, possono controllare tutto quanto in tempo reale. Lo stesso- o quasi- si può dire del vasto popolo del Web che poi ama commentare sui Social, in particolare su Instagram, ciò che vede e che accade all’interno del gioco.

Tuttavia molti concorrenti non si rendono conto che dovrebbero viverlo in quest’ottica, ovvero tenendo bene a mente che nessuno li ha costretti a partecipare e che se lo hanno fatto è per mettersi in discussione, fare un’esperienza nuova e particolare, ma anche perché sapevano che si trattasse per l’appunto di un gioco che ha comunque le sue regole.

Lei chiede aiuto

Ce ne sono anche molto non scritte ma che dovrebbero fare parte non solo del reality e tra di esse figura di certo il rispetto, che è la forma primordiale di amore, per se stessi e per tutti gli altri esseri viventi. Eppure soprattutto all’interno di questa trasmissione fin troppi concorrenti tendono a dimenticarlo.

E uno degli ultimi episodi accaduti ” viaggia” proprio in tale direzione. In poche parole una gieffina, tra l’altro bellissima e molto sensuale, non si è sentita molto bene in orario tardo serale. Ha chiesto aiuto e la sua richiesta, detta ad alta voce, quasi gridata, si è ben sentita.

Oriana sta male e Davide fa il cinico

E il bel Davide Donadei che fa? Se ne infischia e commenta l’accaduto in modo cattivo, maleducato e cinico, facendo storcere il naso alle sue fan che lo avevano seguito durante il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Che cosa è successo esattamente? Oriana ha detto di non riuscire a respirare, o meglio ha dichiarato: ” Non respiro”. E lui ha laconicamente risposto: ” Magari”.

Ovviamente la sua risposta ha sconvolto i telespettatori e il vasto popolo del Web che hanno per la verità iniziato a vedere il giovane di cattivo occhio fin dalla sua entrata all’interno della Casa. Inoltre molti non hanno nemmeno apprezzato di come abbia gestito la fine della sua storia d’amore con Chiara Rabbi e il suo flirt con Roberta Di Padua.