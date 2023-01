“Non ti faccio i capelli dato che…”: Antonino Spinalbese senza pietà contro Oriana | La reazione della gieffina

Antonino Spinalbese è indubbiamente uno dei più grandi e chiacchierati partecipanti all’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Uomo bellissimo e dotato di un fisico da dieci e lode, è stato ed è tuttora sulla cresta dell’onda della Cronaca Rosa per la sua passata storia d’amore con la splendida Belen Rodriguez.

Tanto più che lei è una vera e propria diva nel nostro Paese e che tutto ciò che fa e che non fa, dice e non dice, diventa fonte di grande interesse per la Stampa. Inoltre i due, quando erano ancora una coppia, hanno messo al mondo Luna Marì che è tanto piccina. E la figlia li terrà comunque sia legati per sempre.

E lui, durante la sua intensa esperienza nella Casa Più Spiata d’ Italia ne ha parlato spesso della sua figlioletta che le manca tantissimo. Si è anche commosso per lei innanzi ai suoi compagni di avventura. Nonostante ciò ha iniziato alcune conoscenze con alcune belle gieffine.

E con una in particolare ha fatto sognare i più anche perché lei è bellissima e sensualissima. Stiamo parlando di Oriana Marzoli con la quale ora come ora è ai ferri corti. Lei è tornata tra le braccia di Daniele Dal Moro ma anche con lui le cose alla fine non sono andate molto bene e ora è nel mirino di Edoardo Tavassi che la prende in giro e le fa scherzi, anche pesanti.

Oriana e Antonino sempre più ai ferri corti

Sta di fatto che ora la modella che sta facendo letteralmente impazzire i telespettatori e gli internauti grazie al suo fisico da sballo, ha cercato di riavvicinarsi nuovamente allo spezzino che è da poco rientrato nel reality dopo che aveva chiesto di uscire per via di alcuni suoi problemi di salute.

Si è avvicinata e gli ha chiesto se poteva farle i capelli dal momento che lui di mestiere è un bravo e affermato hair stylist, molto stimato dalle donne del vasto mondo dello Spettacolo. E lui, con voce bassa e tono sensuale, le ha negato questa possibilità. E la sua riposta è stata a dir poco glaciale, oltre che decisamente spiazzante.

La risposta glaciale di lui e la reazione di lei

“Amore, io fino a poco tempo fa ti volevo denunciare e secondo te adesso ti faccio i capelli?”, questa la sua laconica dichiarazione che ha pronunciato tenendo le mani sui fianchi. Look sportivo e occhiali da sole dalla montatura scura, così come le lenti, e atteggiamento da latin lover.

Oriana dal canto suo, con le sue chiome legate e appuntate con un semplice mollettone. è rimasta malissimo e non ha saputo più che fare. Certamente non si aspettava un suo diniego e tanto meno sentire parlare di denuncia. E poi per che cosa? Che cosa avrebbe mai detto lei di tanto grave e offensivo nei suoi confronti? La sentenza ai posteri!