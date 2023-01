Grande Fratello Vip , “Ecco dove fanno l’amore”: scoperto il luogo insospettabile dentro la casa

Grande Fratello Vip, la settima edizione del reality che è ancora attualmente in corso e che proseguirà fino a primavera inoltrata, oltre che per i vari colpi di scena, sarà anche famosa per i vari flirt nati. Storie che in molti casi sono durate qualche notte e non di più. Tuttavia ora è arrivata una piccantissima rivelazione, ovvero dove farebbero l’amore i concorrenti!

Chiaramente vivere dei momenti di intimità all’interno della Casa Più Spiata D’Italia è un’impresa ardua ma non impossibile. Il fatto di avere costantemente le telecamere addosso e un microfono non aiuta di certo in tale direzione. Tuttavia quando l’attrazione raggiunge picchi elevatissimi è davvero difficile non lasciarsi andare ad effusioni!

Ovviamente un conto è scambiarsi qualche coccola, degli abbracci e dei baci, un’altra avere rapporti intimi. Nonostante ciò molti gieffini hanno cercato di ascoltare la passione e hanno soddisfatto i loro desideri nei luoghi più impensati, cercando di far vedere il meno possibile ai telespettatori.

Altri hanno deciso di consumare l’atto a letto, ben nascosti sotto le lenzuola e le coperte, mentre altri ancora, hanno cercato di costruire dei rudimentali e decisamente casalinghi nascondigli, strappando un sorriso ai fan del programma. Tuttavia esisterebbe anche un luogo, che non pensereste mai, ove i concorrenti amano fare l’amore. Siete pronti a scoprirlo?

Dove fanno l’amore i concorrenti

In realtà lo abbiamo praticamente quasi sempre sotto gli occhi e talora vediamo gironzolare nei suoi pressi molti gieffini e soprattutto gieffine. Ed è grazie alla sua presenza che sovente riusciamo a vedere in costume da bagno alcuni suoi protagonisti che mettono in mostra una fisicità da dieci e lode.

Le donne poi, quasi tutte in bikini, fanno girare la testa al vasto popolo del Web che riprende in men che non si dica i video che le vedono indiscusse protagoniste e inizia a commentare sui Social la loro bellezza. Tuttavia anche i maschietti si difendono assai bene grazie ai loro toraci muscolosi.

La rivelazione di Deianira Marzano

Avete capito di quale location stiamo parlando? Della piscina che tra l’altro un paio di edizioni fa ha visto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro scambiarsi proprio lì baci e carezze a non finire. E pare che anche molti altri, sia prima che dopo di loro, abbiano deciso di fare lo stesso!

A darcene la notizia è stata la sempre accorta Deianira Marzano che ha voluto ragguagliarci a riguardo con una Storia caricata sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E così da ora in poi gli occhi puntati dei telespettatori del padre di tutti i reality cercheranno di non staccarsi mai da lì, ovviamente inquadratura telecamere permettendo!