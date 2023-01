Barbara Palombelli, che fine ha fatto la figlia adottiva? Faticherete a riconoscerla dopo il Gf Vip

La figlia adottiva di Barbara Palombelli, Serena Rutelli, dopo il Grande fratello è totalmente cambiata. Ecco com’è diventata a distanza di anni.

Barbara Palombelli ha compagnia agli italiani ogni giorno con il programma televisivo Forum che va in onda sia su canale 5 che Rete 4. Tutti sono concordi nel dire che con tanta professionalità intrattiene il pubblico davanti al piccolo schermo, anche se il merito dei buoni ascolti è dovuto dalle storie avvincenti proposte.

Laureata in Lettere, ha subito iniziato a lavorare per la Rai, precisamente in Rai Radio 2. Dopo alcuni anni è diventata giornalista parlamentare per poi collaborare con Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Nel suo curriculum ci sono anche le collaborazioni con La Repubblica e Il Corriere della Sera.

Nel 2003 è passata a La7 per condurre con Giuliano Ferrara Otto e mezzo. Dopo 10 anni è tornata negli studi della Mediaset e ha dato un suo contributo per il TG5, Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque. Allo stesso tempo ha iniziato a condurre Forum.

Per quanto riguarda la vita privata è convolata a nozze nel 1982 con Francesco Rutelli, un ex politico e giornalista. Dal loro amore è nato Giorgio, ma hanno anche dei figli adottivi: Serena, Francesco e Monica. La prima ha partecipato a una precedente edizione del Grande Fratello. A distanza di anni ecco com’è diventata.

Ecco com’è diventata Serena dopo il Gf

Nata a Roma il 13 gennaio 1990, a differenza dei genitori non fa parte del mondo dello spettacolo, in quanto svolge il lavoro di estetista. Diplomata al liceo linguistico, ha fatto eccezione partecipando alla sedicesima edizione del reality attualmente condotto da Alfonso Signorini. Infatti in quel periodo al timone della conduzione c’era Barbara D’Urso.

Sui social si è mostrata in passato in compagnia del partner Alessandro Zorresi. Adesso pare che nella sua vita ci sia un altro, ovvero Alditon De Brito. Tutti sostengono che non sia cambiata in modo radicale nel corso di questi anni.

I genitori naturali dopo il Gf

Dopo l’esperienza del reality i genitori naturali di Serena si sono fatti vivi, però lei non ne ha voluto sapere. Ormai i genitori sono la Palombelli e Rutelli. Sia lei che la sorella Monica sono state portate via da una casa famiglia mentre Francesco è entrato a far parte della famiglia dopo un viaggio in Ecuador.

La famiglia numerosa è molto amata perché trasmette un bel messaggio. Tanti sono gli scatti che sul web che confermano la complicità dei membri.