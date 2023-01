Can Yaman, ritrova finalmente l’amore: baci con la lingua a Budapest

Sembra proprio che Can Yaman abbia accolto a braccia aperte qualcuno nella sua vita. Ecco come e con chi è stato beccato a Budapest.

Di recente Can Yaman è comparso nel piccolo schermo per aver accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è Posta per te. Appena entrato nello studio ha ricevuto un grandissimo applauso dai presenti e ciò non ha fatto altro che confermare il suo indiscusso successo.

Con Francesca Chillemi è stato il protagonista di Viola come il mare. Un altro successo accompagnato dal gossip per via della loro fantastica intesa sul set già nota in Don Matteo. Dopo mesi di silenzio sono usciti allo scoperto dichiarando di essere solo amici.

Presto vedremo il bellissimo attore turco nei panni di Sandokan. Per calarsi al meglio nel ruolo del pirata più famoso del mondo dello spettacolo si è sottoposto a degli allenamenti estenuanti con ottimi risultati. Lo stesso sta facendo in questi mesi sul set di El Turco con l’attrice Greta Ferro.

Essendo un personaggio pubblico, l’attore tende a pubblicare ciò che riguarda la sua attività professionale. Non è lo stesso per la vita privata. Infatti è ben risaputo che è restio a condividerla. Basta pensare che non ha mai fatto parola della relazione con Diletta Leotta. Adesso pare che abbia fatto un’eccezione, mostrando un lato di se tenero.

“Wrap for today”

Sul set di El Turco Can Yaman si sta impegnando per svolgere al meglio il suo lavoro e non deludere i fan. Nel suo profilo si possono vedere scatti e video in cui si relaziona cavalli e lo fa in un modo a dir poco empatico. Nella foto in questione si lascia andare alle coccole con un simpatico amico a quattro zampe.

“Gli animali possono sentire chi li ama. Tu irradi in modo tale che tutti siano attratti da te. Tu sei uno di quelli che sono nati per rendere il mondo un posto migliore”, “I cani, i cavalli, tutti gli animali sentono il tuo amore. Grazie Can”. Ecco due dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post.

Curiosità su El Turco

La serie tv di Disney Plus è tratto dal romanzo di Orthan Yeniaras e il protagonista è Yenicer Hasan Balaban, un guerriero turco che si stabilisce in Italia. Quando entra in contatto con un popolo sottomesso deciderà di proteggerlo dal nemico.

Accanto a lui ci sarà la bellissima Gerta Ferro, nota per essere stata la protagonista di Made in Italy. Non si sa ancora quando andrà in onda.