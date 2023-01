Alfonso Signorini, con tre parole distrugge tutti i vipponi: “Il dato più preoccupante è…”

Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti non stanno assumendo un comportamento esemplare, dunque alcune lettrici del settimanale Chi di Alfonso Signorini si sono lamentate. Ecco su cosa si sono focalizzate.

I concorrenti sanno sempre come far parlare di sé nel bene e nel male. Sicuramente i riflettori sono puntati su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro per il loro rapporto altalenante. Si sono dati un bacio, però poi lui ha fatto un passo indietro perché non si fida.

Antonella Fiordelisi non perde mai occasione di intromettersi nella questioni altrui e nemmeno stavolta ha fatto eccezione. Infatti consiglia a Daniele di lasciar perdere e di concentrarsi sul suo percorso individuale. Nel frattempo Wilma Goich nasconde la gelosia nei confronti del ragazzo.

Infine Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono sempre più uniti dopo gli ultimi litigi. Insieme regalano bei momenti con dei simpatici siparietti. Il pubblico sostiene che la loro relazione andrà avanti anche dopo il reality.

Tuttavia in queste ore alcune lettrici del settimanale Chi hanno espresso un parere sugli atteggiamenti e lo stato della casa. Signorini le prontamente rassicurate dicendo che ci saranno dei provvedimenti drastici stavolta.

“Comportamenti al limite della pubblica decenza”

“E’ un vero immondezzaio. E infatti si truccano dove ci sono due asciugamani per terra che sono lì da diversi giorni, tutti ci passano sopra, li calpestano, ma nessuno li raccoglie, come nessuno si degna di spostare anche quel paio di scarpe buttato lì, in un angolo, sempre dove si truccano. Tutto è in disordine e sporco, tutta la casa è disordinata”.

Poi un’altra lettrice ha rincarato la dose: “Troppe parti anatomiche al vento gratuitamente e con comportamenti non consoni, al limite della pubblica decenza. Abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi (Antonella. Dana, Nikita, Davide, Andrea e Antonino), squallide figure di protagonismo assolutamente negativo…sono pessimi esempi di vita“.

“Una diffusa maleducazione dei vipponi”

La risposta di Alfonso Signorini non si è fatta attendere: “Sono d’accordo su una diffusa maleducazione dei vipponi, nei modi espressivi, ma anche nelle azioni, che purtroppo si verifica in ogni edizione. Il dato più grave è che molti di questi ragazzi neppure si rendono conto della loro maleducazione, quasi che ci fosse un’abitudine a comportarsi così“.

Infine ha garantito un provvedimento: “Da questa settimana ogni ‘infrazione’ inciderà sul budget messo a disposizione per la spesa settimanale e ben sappiamo che se si tocca il cibo tutti diventano più sensibili”. Come reagiranno i concorrenti? Per scoprirlo non ci resta che attendere.