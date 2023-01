Veronica Ciardi, dopo il Grande Fratello 10 si è totalmente trasformata: volto stravolto dalla chirurgia

Ci ha fatto divertire e sognare durante la sua permanenza nella Casa. E oggi Veronica è molto cambiata. Un’altra!

Tra le indiscusse protagoniste del padre di tutti i reality, non solo della decima edizione nella quale lei ha partecipato, c’è certamente da annoverare la Ciardi. Bellissima, sensuale e simpatica, ha in men che non si dica calamitato su di se l’attenzione dei telespettatori. Nonostante ciò non è riuscita a vincere dal momento che sul podio è salito a sorpresa Mauro Marin.

In ogni caso di lei ha fatto parlare di se ancora molto a lungo. E sovente sulle riviste non si faceva altro che parlare di quella splendida ragazza, con il corpo coperto di tatuaggi e i capelli neri corvini, lunghi e lisci. E la sua amicizia speciale con Sarah Nile ha tenuto banco per tantissimo tempo praticamente ovunque.

Poi pian piano la ragazza, nonostante fosse davvero molto amata dal grande pubblico, è uscita sempre più di scena. Non si è più fatta vedere in Televisione, salvo qualche volta in salotti televisivi. E poi nemmeno lì l’abbiamo più vista. Sui Social posta sì ma non in maniera compulsiva. Per lei le priorità sono ben altre!

La nuova Veronica

Insomma, lei è cresciuta ed è cambiata. Oggi è una moglie innamoratissima del campione di calcio Federico Bernardeschi e mamma felice di due bellissime bambine. Non è interessata a lavorare nel vasto mondo dello Spettacolo e ha mantenuto rapporti di amicizia con l’ex compagno di avventura al GF Maicol Berti.

Dal punto di vista professionale è ancora attiva come fotomodella visto che possiede ancora oggi un fisico da dieci e lode. I capelli sono sempre lunghi, lisci e neri corvini. Il make up presentissimo con labbra e occhi in primissimo piano. Il suo viso è secondo molti utenti cambiato non solo per via del trascorrere del tempo ma anche di alcuni interventi di chirurgia estetica.

Mamma, moglie e donna sensuale

In ogni caso lei è davvero bellissima e super in forma. Nonostante le sue bimbe siano ancora assai piccine, riesce anche a trovare il tempo di dedicarsi all’attività fisica, che adora praticare soprattutto all’aria aperta. Nei suoi momenti in famiglia adora puntare su un look casual e sportivo con tanto di canotte, microtop, jeans e pantaloni della tuta.

Invece per i momenti più sofisticati, non disdegna completi pantalone, perlopiù total black, dal taglio classico. Sì anche alle paillettes. Come accessori niente orecchini ma semaforo verde a ciondoli e a collane lunghe che le ricadano sul suo splendido seno. Insomma, mamma e moglie ma comunque in primis donna sensuale e al top!