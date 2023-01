Sophie Codegoni ricoverata in ospedale: come sta lei e la sua bimba

Sophie Codegoni sta facendo preoccupare i fan perché è stata costretta a recarsi i ospedale. Da qualche ora, attraverso una Instagram story, ha spiegato come stanno realmente le cose.

Sophie è nota al pubblico per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Al termine del suo percorso ha scelto il corteggiatore Matteo Ranieri, ma nel giro di due settimane si sono detti addio per incompatibilità caratteriale. Lui ha avuto la possibilità di sedersi sul trono mentre lei ha voluto partecipare a un’edizione del Grande Fratello Vip.

Nella casa si era avvicinata a Gianmaria Antinolfi, ma non si è mai dichiarata convinta dei suoi sentimenti. Poi con l’ingresso di Alessandro Basciano le cose sono decisamente cambiate. Molti davano per scontato che lui si sarebbe focalizzato su Soleil Sorge, però è scoccata la scintilla della passione con Sophie.

Nessuno aveva creduto nella loro love story, però adesso tutti si sono ricreduti perché a breve accoglieranno nella loro vita una splendida bambina che chiameranno Celine. Hanno scoperto il sesso durante una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. E’ stato un momento davvero emozionante, soprattutto per lei che sarà mamma per la prima volta.

Dopo una splendida vacanza dall’altra parte del mondo, adesso Sophie si ritrova in una struttura ospedaliera sotto osservazione costante. Dato che i follower si sono preoccupati, lei non ha esitato a spiegare cosa sta succedendo. La piccola non corre alcun pericolo.

“Il mio rene sta facendo disperare”

“Non sono sparita, vi stavo leggendo…in queste ultime ore non sono stata benissimo, quindi devo stare qualche giorno in ospedale per fare dei controlli. Tranquille è tutto ok…la mia piccolina sta benissimo. Il mio rene sta facendo disperare. Stiamo cercando di capire bene come mai il mio rene è così tanto dilatato e infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra sopra e quindi i medici hanno poca visuale. L’ipotesi è tra calcoli e coliche”, ecco cosa ha riportato per iscritto nella didascalia.

Alla fine del discorso si può leggere che sia probabile più la seconda ipotesi. A prescindere da tutto i fan possono stare tranquilli perché è sotto controllo la situazione. Inoltre Sophie può contare sull’affetto dei familiari e sulla presenza di Alessandra, il quale non la lascia mai da sola nemmeno per un minuto.

Sophie accanto a Paolo Bonolis

In questi giorni stiamo vedendo Sophie nelle puntate registrate in precedenza di Avanti un altro. Ha sostituito Sara Croce nel ruolo di Bonas e in tanti sostengono che la produzione non poteva che scegliere lei per la sua inestimabile bellezza.

Per il momento non si sa altro sulla sua gravidanza. Sicuramente la diretta interessata aggiornerà coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo.