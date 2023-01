Giulia Salemi, buttata sul divano lancia il triste messaggio: “Il mio corpo mi da dei segnali di allarme e…”

Giulia Salemi sta facendo preoccupare i fan perché ha pubblicato una storia su Instagram in cui è evidente che non sta bene. Ecco cosa le sta succedendo.

Giulia Salemi ora è presente nel piccolo schermo perché fa parte del cast del Grande Fratello Vip in qualità di portavoce del mondo dei social. Durante le dirette legge alcuni messaggi di Twitter e allo stesso tempo esprime il suo parere, andando qualche volta in contrasto con Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha una volta riferito che Giulia è stata contattata dalla produzione per il suo aspetto fisico. Per questo motivo nella diretta successiva si è presentata in tuta chiedendo ad Alfonso Signorini se fosse vero quanto detto. Ovviamente la risposta è stata negativa.

Nel cast c’è anche il fidanzato Pierpaolo Pretelli che conduce Gf Vip Party con Soleil Sorge. I due si sono conosciuti grazie al reality e dopo due anni sono ancora innamorati. Come se non bastasse hanno deciso di andare a convivere per risolvere il problema della lontananza.

Essendo entrambi molto impegnati con il lavoro risulta difficile trascorrere del tempo libero insieme. In questi giorni, però, potrebbero averne modo perché Giulia è costretta a riposare. Non sta affatto bene, quindi ha preferito annullare gli impegni segnati nell’agenda. Ecco cosa le sta succedendo.

“Il mio corpo mi dà dei segnali di allarme”

“Grazie per i messaggi, vi preoccupate sempre ma sto bene. Ogni tanto il mio corpo mi dà dei segnali di allarme che deve fermarmi…Sicuramente devo capire come curare le mie continue emicranie. Viviamo in una società che ci porta a stare sempre a 10.000 ma è importante anche prenderci cura di noi e di non sottovalutare mai i sintomi. Ecco non fate come me. I love u!!”. Queste sono le parole che si possono leggere nella didascalia della Instagram story.

Stesa sul divano, in compagnia del suo amico a quattro zampe, è evidente che non è nel pieno delle sue forze. Di conseguenza si concede una giornata di assoluto riposo. Inoltre ha colto l’occasione per consigliare ai follower di non pretendere troppo dal proprio corpo, altrimenti potrebbero vivere i suoi medesimi momenti out.

Nuova avventura per Giulia

Adesso Giulia dovrà recuperare tutte le forze perché a breve avrà inizio il Festival di Sanremo. Sarà l’inviata di Radio R101 e intervisterà dietro le quinte tutti gli artisti.

Allo stesso tempo la vedremo al Gf Vip come di consueto. Un’agenda piena di lavoro, ma ricca di tante gratificazioni professionali. Tuttavia per rispettare tutti gli impegni ora deve riguardarsi e riposare.