“Tutte con i capelli distrutti”: Manila Nazzaro esagera dal parrucchiere e il web la massacra | Il risultato

Manila Nazzaro in queste ore ha condiviso un post con un video sul suo profilo Instagram e le critiche non sono tardate ad arrivare. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Manila Nazzaro, nata a Foggia il 10 ottobre 1977, è una conduttrice, attrice teatrale e modella italiana. Nel 1999 ha ottenuto la vittoria a Miss Italia e allo stesso tempo il titolo di Miss Cinema e Miss Eleganza. Dopo si è rimboccata le maniche per costruire una carriera artistica.

Ha partecipato ad alcuni spettacoli teatrali, è stata al timone della conduzione di alcuni programmi televisivi, dal 2017 è entrata a far parte della famiglia di RTL 102.5 in Pane, amore e Zeta e nel suo curriculum ha aggiunto Tempation Island Vip e il Grande Fratello Vip.

Nel primo reality si è messa in gioco con il compagno Lorenzo Amoruso e sono andati via mano nella mano, ancora più uniti di prima. Nell’altro è andata da sola e si è fatta conoscere ulteriormente dal pubblico italiano.

In questi giorni ha voluto riprendere con il cellulare una giornata trascorsa in un salone di bellezza. Il suo intento? Dare più volume alla chioma, dunque si è rivolta a uno dei migliori hairstylist. Tuttavia non sono mancate le critiche.

“Non mi piace il finale”

In poche parole Manila si è affidata alle mani esperte di parrucchieri d’eccezione (tra l’altro taggati nel suo post) e alla fine ha mostrato il lavoro finale. Sicuramente la chioma è più folta e i capelli sono più lunghi. Nei commenti, oltre ai complimenti per il suo fascino, si possono leggere anche quelli negativi.

“Più si mettono i capelli finti più per me si rovinano i capelli…dopo un anno i capelli naturali sono sempre corti e rovinati alle punte…in questo caso non mi piace il finale” e “Stai meglio con i capelli corti e lisci”. Ecco degli esempi.

“Hanno bisogno di cura e attenzione”

Qualcuno ha smentito la tesi che le extension rovinano i capelli: “Io ho portato extension per due anni e quando le ho tolte i miei capelli non solo erano più lunghi, ma anche più sani. Il problema di chi se li ritrova rovinati è che non li sa gestire. Hanno bisogno di molta cura e attenzione, se non si tiene conto di alcune fondamentali accortezze, meglio non buttare soldi“.

A prescindere da tutto Manila Nazzaro è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ha un viso così perfetto che le sta bene qualsiasi tipo di look. Del resto non c’è da stupirsi se anni fa è stata eletta la più bella d’Italia nel noto concorso di bellezza.