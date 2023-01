Michelle Hunziker, famiglia finalmente riunita: la foto inedita fa impazzire il web

Michelle Hunziker spiazza tutti con un meraviglioso ritratto di famiglia. La foto in men che non si dica è virale!

La meravigliosa showgirl svizzera ha voluto ancora una volta, in nome della sua grande generosità, fare un bellissimo regalo ai suoi fan. Sui Social, in particolare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, lascia tutti quanto piacevolmente colpito dalla pubblicazione di una foto. Una foto che ritrae persone felici in una domenica apparentemente qualunque.

I look delle persone presenti è casual e sportivo. Belle coperte si accingono a fare una passeggiata che è un vero toccasana sia per il fisico che lo spirito. Si tengono per mano e solo due di loro guardano l’obiettivo. Ergo, sanno bene di essere fotografate e non si tratta di un selfie. Chi avrà scattato?

Tante le ipotesi che sono nate sul Web e secondo in molti il fotografo potrebbe essere un uomo. Chi dei due ex di Michelle? Eros che è anche il padre della sua splendida figlia primogenita Aurora che è in dolce attesa, o Tomaso? E se invece si trattasse di Goffredo Cerza che non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo primo figlio?

In giro con le sue girls

Questo non c’è modo di saperlo. In ogni caso si tratta di qualcuno che ha seguito il quartetto di donne stando esattamente dietro di loro. E come prova di ciò è un altro scatto che la prode artista ha caricato in una Storia. Chi sono le altre girls che le hanno fatto compagnia per qualche oretta all’aria aperta?

Sono le sue tre figlie. Dunque Sole e Celeste, nate all’interno del suo secondo matrimonio, con l’affascinante Trussardi, e la già menzionata Aurora. La ragazza sta vivendo un momento davvero magico. Non per nulla tra qualche giorno metterà al mondo la sua prima creatura. Si tratta di un maschietto. E anche le amiche Silvia Grilli e Ambra Angiolini esultano!

Presto nonna

Non per nulla la sua celebre mamma ha scritto come didascalia “Domenica in quasi 5”, corredando la frase con tanti cuoricini rossi, chiaramente riferendosi al nascituro. Sia lei che Eros diventeranno dei nonni, definiti rock dal carismatico Alfonso Signorini, dalle pagine del settimanale Chi.

Inoltre per la ragazza si parla di fiori d’arancio dopo che a Natale è comparso un nuovo anello sulle sue dita che lei ha mostrato in alcuni scatti in compagnia dello storico compagno, nonché padre del bambino che sta per nascere. Per ora lei non ha detto nulla a riguardo, né tanto meno smentito. E i suoi fan intanto sognano!