Grande Fratello Vip, Daniele esce fuori di testa: “Io ti soffoco” | Mani in faccia

Daniele Dal Moro, forse a causa dei mesi di reclusione, senza freni. Spaventa tutti. Il gesto fuori di testa al GF.

Non c’è davvero pace per Alfonso Signorini, anche quest’anno al timone del padre di tutti i reality. Davvero tante sono le gatte da pelare per lui. Eliminazioni a sorpresa, casi di bullismo e bestemmie. E poi diatribe sempre più forti tra alcuni concorrenti. E ora un gesto da parte dell’ex tronista ha sconvolto tutti quanti.

Chiaramente è un bel ragazzo e grazie al suo fascino è riuscito in men che non si dica ad ammaliare molte donne anche all’interno della Casa. Ha fatto molto parlarle le sue discussioni, decisamente accese, con Elenoire Ferruzzi. Lei continuava a sostenere che lui fosse interessato a lei mentre lui negava ogni cosa, facendo il piacione con Nikita.

Poi ha iniziato a fare il carino con la matura Wilma De Angelis e i loro momenti di effusioni sono diventati virali. Tuttavia lui si è sempre sentito fortemente attratto da un’altra donna. Una modella, non solo bellissima, ma anche molto sensuale. Hanno avuto una storia ma poi lei ha scelto Antonino!

Lui è affettuoso ma non solo

Tuttavia l’ex di Belen l’ha praticamente stoppata anche al suo rientro all’interno del gioco, sostenendo addirittura che la volesse denunciare. Insomma, lei è stata costretta a toglierselo dalla testa, nonostante tendesse a ronzargli ancora un po’ troppo attorno. E così, dopo aver digerito la sconfitta, si è avvicinata ancora a Daniele.

E lui che ha fatto? Si è dimostrato affettuoso ma talora anche diffidente e scontroso. I due ridono e si divertono ma discutono anche parecchio. Del resto possiedono entrambi due bei caratterini pepati e andare d’accordo dalla mattina alla sera non è dunque facile. Inoltre aggiungiamo che sono reclusi in un luogo insieme ad altra gente.

Il gesto fuori di testa

Sta di fatto che stavolta il ragazzo ha esagerato. Che cosa ha fatto? In poche parole stava affrontando con Oriana il discorso delle eliminazioni che ovviamente stanno tanto a cuore ai concorrenti. E a un certo punto lui ha esclamato: ” Come fanno a eliminarti se ti strozzo?”. Una frase decisamente fuori luogo e sciocca che ha procurato molta indignazione nel cuore dei fan del GF.

Tanto più che poco dopo ha anche avvicinato le sue mani a lei mimando l’atto. E ciò ha dato molto fastidio anche alla ragazza. Ok, stava scherzando, ma che ironia di bassa lega! In ogni caso con tutti gli atti di violenza che capitano purtroppo ogni giorno Daniele poteva evitare di comportarsi in tale maniera. Così ha sentenziato il popolo del Web.